Ministerul Mediului va analiza propunerile cu privire la Programul ‘Rabla’ destinat persoanelor fizice

Lansarea cât mai rapidă a Programului ‘Rabla’ destinat persoanelor fizice și creșterea predictibilității acestuia, precum și clarificarea unor prevederi privind eligibilitatea vehiculelor și documentația necesară au fost printre temele abordate, marți, în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

Potrivit unei postări publicate de ministerul de resort, pe pagina de Facebook a instituției, la întâlnirea moderată de către secretarul de stat Raul Pop au mai participat Aura Anca Roxana Cristea – director general la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și Tudor Roșca – director cabinet ministru, alături de reprezentanți ai industriei auto și principalilor producători și importatori de autovehicule, ai asociațiilor profesionale din sectorul auto și leasing operațional.

De asemenea, și-au exprimat puncte de vedere pe acest subiect instituții publice și autorități cu atribuții în domeniul investițiilor și digitalizării, mediul de afaceri, sectorul financiar, companii de consultanță, organizațiilor neguvernamentale, mass-media și beneficiari persoane fizice.

Principalele teme abordate au vizat: lansarea cât mai rapidă a Programului ‘Rabla’ și creșterea predictibilității acestuia, simplificarea procedurilor administrative și reducerea termenelor de procesare, clarificarea unor prevederi privind eligibilitatea vehiculelor și documentația necesară, eficientizarea procesului de decontare pentru producătorii validați, criteriile privind originea vehiculelor eligibile și impactul acestora asupra pieței, precum și nivelul stimulentelor financiare pentru vehiculele cu emisii reduse și pentru cele 100% electrice.

În plus, s-a discutat despre măsuri care să încurajeze scoaterea din circulație a autovehiculelor vechi utilizate efectiv și despre creșterea transparenței și îmbunătățirea comunicării cu beneficiarii și producătorii validați.

‘Participanții au prezentat propuneri, observații și exemple de bune practici din alte state, subliniind necesitatea unui program eficient, predictibil și adaptat realităților actuale ale pieței auto și obiectivelor de mediu. Toate propunerile formulate în cadrul dezbaterii și cele primite pe mail vor fi analizate în procesul de definitivare a actului normativ’, precizează MMAP.