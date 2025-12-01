Ministrul Economiei: Depinde doar de noi să facem tot ce putem să lăsăm țara mai bună decât am găsit-o

Depinde doar de noi să facem tot ce putem să lăsăm țara mai bună decât am găsit-o și avem varianta să ne plângem în fiecare zi sau să muncim fiecare în pătrățica noastră cum putem mai bine, a transmis luni, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, de Ziua Națională a României.

‘La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla! Am trăit și am muncit în străinătate, am fost pus în fața alegerii pe care mulți dintre noi au făcut-o: unde mi se nasc și cresc copiii. Eu am ales – în România. Și nu am regretat și nu regret nici măcar o secundă alegerea făcută. Da, știu, sunt multe nemulțumiri pe care le avem, justificat, despre ceea ce am putea face mai bine. Dar doar de noi depinde ce facem cu țara pe care înaintașii noștri s-au sacrificat să o facă mai bună și mai prosperă. Să nu uităm nicio secundă că doar de noi ține să facem tot ce putem să lăsăm țara mai bună decât am găsit-o. Avem varianta să ne plângem în fiecare zi sau să muncim fiecare în pătrățica noastră cum putem mai bine’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Miruță a subliniat, însă, că nu se poate realiza nimic dacă oamenii sunt dezbinați și se lasă pradă minciunilor.

‘Dragi români, avem atâtea motive să fim mândri de cine suntem și atâtea ocazii să reparăm ceea ce nu merge și atâtea posibilități să fim mai buni, mai prosperi, mai relevanți. Dar nu putem face nimic din aceste lucruri dacă suntem dezbinați, dacă ne lăsăm pradă minciunilor, dacă nu suntem atenți la ceea ce e în jurul nostru. Chiar nu avem motive să ne simțim mai prejos decât alții. Avem atâtea motive de mândrie și împreună putem reconstrui mândria de a fi român! Eu sunt atât de mândru că sunt român și fac tot ceea ce pot ca tot mai mulți dintre noi să simtă asta!’, a mai scris ministrul Economiei pe pagina sa de socializare.