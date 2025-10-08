Ministrul Energiei: România, astăzi, are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă

România are un grad de umplere a depozitelor de gaze naturale de 95,5%, peste media Uniunii Europene, de 82,8%, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan.

‘Vreau să spun un lucru extrem de important. România, astăzi, are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene. Avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează. Media europeană este de 82,8%. Le mulțumesc încă o dată colegilor pentru implicare și colegilor de la Transgaz pentru modul în care, în cursul acestei veri, am organizat mai multe întâlniri, am transmis operatorilor faptul că îmi doresc ca gazele pe care le achiziționează în timpul verii la un preț foarte bun să fie cele care se înmagazinează în depozite la iarnă, tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea fluctuații ale prețului, în momentul de față având o schemă de plafonare-compensare în vigoare până în 31 martie, dar având garanția că nu vom avea fluctuații ale prețului, care, evident, în această schemă de plafonare-compensare vor pune presiune pe bugetul nostru’, a spus Bogdan-Gruia Ivan, după ședința Comandamentului Energetic.

Depogaz Ploiești, companie membră a Grupului Romgaz și principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, a anunțat, luna trecută, că a atins, în avans de peste 41 de zile, obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece 2025-2026.

‘În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/2995, toate statele membre trebuie să asigure până la data de 1 noiembrie 2025 un grad de umplere de minimum 90% al capacității totale de înmagazinare a gazelor naturale. Depogaz a reușit să atingă această țintă la data de 20 septembrie 2025, depășind astfel atât termenul limită impus de reglementările europene, cât și media de umplere la nivel european’, se arăta într-un comunicat al companiei.

În context, președintele Consiliului de Administrație al Depogaz, Bogdan Nicolae Stănescu, preciza că toată cantitatea de gaze naturale înmagazinate este de 2,59 miliarde metri cubi, dintr-o capacitate activă totală de 2,87 miliarde metri cubi per ciclu, ceea ce reprezintă un grad de umplere de 90,30%.

‘Ținând cont de ritmul actual al cantităților de gaze naturale injectate și programul agreat cu beneficiarii serviciului de înmagazinare pentru luna următoare, estimăm că până la sfârșitul lunii octombrie 2025 vom atinge capacitatea maximă, cu depozitele pline 100%. Această performanță ne oferă o siguranță energetică solidă pentru iarna care urmează’, a declarat Stănescu, în comunicat.

Depogaz operează cinci depozite de înmagazinare subterană dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, care asigură aproximativ 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare a României: Bilciurești (capacitate activă: 1,31 miliarde mc, capacitate de extracție: 14 milioane mc/zi), Urziceni (capacitate activă: 0,36 miliarde mc, capacitate de extracție: 4,5 milioane mc/zi), Bălăceanca (capacitate activă: 0,05 miliarde mc, capacitate de extracție: 1,2 milioane mc/zi), Ghercești (capacitate activă: 0,25 miliarde mc, capacitate de extracție: 2 milioane mc/zi) și Sărmășel (capacitate activă: 0,9 miliarde mc, capacitate de extracție: 7,5 milioane mc/zi.).