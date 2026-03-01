Ministrul Finanțelor: „Am început cu dreptul anul 2026. Este un semn bun, îl privim cu prudenţă”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă la Giurgiu că anul 2026 a început cu dreptul, pentru că a fost înregistrat un excedent de 850 de milioane de lei, ceea ce reflectă o creştere a veniturilor, pe fondul de scădere a cheltuielilor de aproape 6 la sută şi a subliniat importanţa proiectelor PNRR, potrivit Agerpres.

„Am început cu dreptul anul 2026, s-a văzut din execuţia lunii ianuarie că avem un excedent moderat de 850 de milioane de lei, deci nu mai avem un deficit pe ianuarie.

Este un semn bun, îl privim cu prudenţă, bineînţeles nu se va menţine mai departe, dar ca semnal la început de an, eu zic că e foarte bun, pentru că reflectă o creştere a veniturilor importantă, a veniturilor din TVA, pe fondul de scădere a cheltuielilor de aproape 6 la sută în execuţia lunii ianuarie”, a declarat, sâmbătă, la sediul CJ Giurgiu, ministrul Alexandru Nazare.

La Giurgiu a avut loc la semnarea contractului pentru „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţ”.

În continuare, ministrul a felicitat administraţia judeţului pentru determinarea de a depune un proiect important pentru dezvoltarea infrastructurii de apă în judeţ şi a subliniat faptul că proiectele pe fonduri europene sunt extrem de importante.

„Vă felicit pentru determinarea de a depune acest proiect, proiectele cu fonduri europene, PNRR, coeziune sunt extrem de importante în construcţia bugetului pe 2026, vom avea sume semnificativ mai mari previzionate în bugetul 2026, care este anul care practic finalizează PNRR, de aceea, prioritatea numărul unu pentru bugetul anului 2026 va fi să acoperim sumele necesare pentru proiectele PNRR, dar dincolo de asta, este foarte important de spus, implementarea e esenţială pentru fiecare minister, pentru fiecare agenţie în parte.

Modul în care va fi accelerată implementarea până în luna august este extrem de importantă pentru cheltuirea acestor bani şi la fel de importantă pentru consolidarea creşterii în anul 2026, creşterea este previzionată în jurul de 1 la sută pentru 2026 şi componenta de fonduri europene este esenţială pentru susţinerea creşterii”, a încheiat ministrul Alexandru Nazare.

Sâmbătă, la Giurgiu, premierul Ilie Bolojan şi ministrul Alexandru Nazare au participat, la sediul CJ Giurgiu, la semnarea contractului pentru Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, un proiect esenţial pentru modernizarea serviciilor publice şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din judeţ, un proiect în valoare de 163 de milioane de euro, care se va dezvolta în municipiul Giurgiu, în oraşele Mihăileşti şi Bolintin Vale şi în alte şapte comune din judeţ.