Ministrul Finanțelor: Banca de Investiții și Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie

Banca de Investiții și Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie prin intermediul Convențiilor de garantare pentru Garanția de Portofoliu destinată IMM-urilor, a declarat, luni, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, la evenimentul de lansare a Convențiilor.

‘Nu trebuie să uităm faptul că suntem într-o decelerare economică în ultimii trei ani. E mult mai greu când economia scade, când creșterea economică scade, resursele pe care le ai la dispoziție pentru distribuția în această zonă (a persoanelor afectate de sărăcie – n.r.) sunt mai mici decât în mod obișnuit. Cred că ar trebui să ne concentrăm să găsim cele mai bune soluții pentru relansarea economică, pentru susținerea creșterii economice. Una dintre aceste idei și foarte importantă, de altfel, este inițativa BID de astăzi prin care injectăm 6 miliarde de lei în economie la anul pentru peste 25.000 de IMM-uri și microîntreprinderi care practic vor beneficia de acest instrument oferit de bănci și vor avea posibilitatea să suplinească afacerile, cheltuielile pe care le au strict pentru investiții. Ceea ce din punctul meu de vedere și din punctul mediului de business de vedere era un program de foarte mult timp așteptat. Iar avantajul acestui program este că nu are un impact direct asupra deficitului, ci doar în cazul în care aceste proiecte eșuează. Dar am văzut că efectul de multiplicare a unui asemenea program asupra creșterii economice este foarte mare’, a spus Alexandru Nazare.

La rândul său, Dan Sandu, director general, Banca de Investiții și Dezvoltare, a afirmat că săptămâna viitoare se împlinesc doi ani de la semnarea mandatelor de conducători ai băncii.

‘Lansarea acesta a durat foarte mult (a Convențiilor de garantare pentru Garanția de Portofoliu destinată IMM-urilor – n.r.) pentru că ea a avut nevoie nu doar să semnăm niște convenții cu dumneavoastră, ci pentru a putea pregăti strategia de creditare și investiții și strategia de afaceri a BID, care erau momente de etapă în pilonul PNRR de operaționalizare a băncii, a trebuit să facem împreună cu dumneavoastră și împreună cu alți patricipanți în piața financiară și în mediul economic în România un studiu, un market assessment și un market testing, despre cum ar trebui să arate produse pe care le vom pune în piață. E drept că ele fuseseră odată cumva desenate într-un studiu de fezabilite în 2018 -2019. La fel ca și business planul pe care l-am refăcut, fusese cumva trecut prin mâna multor oameni care au muncit la proiectul acesta înainte ca noi să ajungem în el. Dar astăzi suntem împreună cu dumneavoastră aici să anunțăm cum că semnăm convenții cu bănci care acoperă peste 80% din piață’, a declarat Dan Sandu.

Convenții au fost deja semnate cu BCR, BRD, Exim Banca Românească, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank România, Libra Internet Bank, Unicredit Bank și vor mai fi semnate cu Garanti BBVA România, Raiffeisen Bank România,Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank România, Patria Bank.

De asemenea, vor fi semnate convenții cu următoarele IFN-uri: BCR Social Finance, Vitas, Easy Credit și Filbo.

Prezent la evenimentul de lansare, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea, a afirmat că din punct de vedere al băncii centrale, a susține instrumente prin care capitalul ajunge acolo unde poate genera valoare înseamnă a contribui la un progres durabil.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor, creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării, a creșterii economice sustenabile și atingerii neutralității climatice în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară.