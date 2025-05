Ministrul Finanţelor: Deficitul în momentul de faţă este în parametri normali

Ministrul Finanţelor, Tánczos Barna, a afirmat că deficitul în momentul de faţă este în parametri normali şi a adăugat că România se poate încadra în 7%, dacă va realiza veniturile prognozate. El a menţionat că targetul pentru luna aprilie a fost atins şi s-au colectat peste 50 de miliarde de lei încasări din impozite, taxe şi accize.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat, miercuri, dacă deficitul este mai mic la patru luni decât cel de anul trecut.

”La patru luni nu am calculat deficitul şi nu am finalizat calculele pentru aprilie. Deficitul în momentul de faţă este în parametri normali. Ne putem încadra în 7% cu condiţia să putem realiza veniturile prognozate. În aprilie chiar am depăşit targetul pentru aprilie. Au venit peste 50 de miliarde de lei încasări din impozite, taxe şi din accize. Dacă acest trend se menţine, ne putem încadra în 7% la sfârşitul anului. Vă recomand să nu facem analiză lună pe lună pentru că sunt şi cheltuieli prioritizate, sunt şi cheltuieli periodice. Avem situaţii cu plată de dobânzi care sunt fluctuante şi nu sunt într-o liniaritate lunară. Este un pic înşelător să analizăm de fiecare dată deficitul lună de lună”, a explicat Tánczos Barna.

El a adăugat că situaţia nu este uşoară, dar că este gestionabilă.

”Situaţia dificilă o avem acum. Această situaţie trebuie gestionată şi poate fi gestionată împreună cu instituţiile responsabile din Guvern şi din afara Guvernului: BNR, Ministerul Finanţelor, instituţiile din subordinea Ministerului Finanţelor, ANAF, Vamă, pentru a asigura, pe de o parte, venituri şi pentru a ţine sub control cheltuielile. Nu este uşor să faci o reducere a deficitului de la 8,6% la 7% pentru nicio ţară, nici pentru România. De aceea, situaţia nu este uşoară, dar este gestionabilă”, a explicat ministrul Finanţelor.