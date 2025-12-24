Ministrul Finanțelor: Deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4%

Deficitul bugetar înregistrat în luna noiembrie este de 6,4% din PIB, față de 7,15% din PIB anul trecut, respectiv 121 miliarde lei, comparativ cu 125 miliarde lei, a anunțat, marți seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la briefingul susținut la finalul ședinței de Guvern.

‘Vă dau vești bune în privința execuției. Încă nu s-a publicat execuția bugetară pentru luna noiembrie, dar pot să vă spun că deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4% față de deficitul înregistrat anul trecut, de 7,15%. Vorbim de 121 de miliarde, aproximativ, față de 125 (miliarde lei n.r.) câte erau anul trecut. Practic, deficitul nominal este mai mic în luna noiembrie cu aproximativ 4 miliarde (lei n.r.)’, a explicat Nazare.

În ceea ce privește ținta de deficit pentru 2026, ministrul a precizat că aceasta va fi anunțată în momentul în care va fi proiectat bugetul, dar va fi între 6% și 6,5%.

‘Cu cât vom înainta în elaborarea bugetului vom ști exact care va fi și cifra finală de deficit pentru 2026. Oricum, în limitele pe care le-am agreat deja cu Comisia. Și sunt în traiectoria fiscal-bugetară agreată’, a subliniat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, primele consultări pentru elaborarea bugetului pentru 2026 vor începe în ianuarie și tot atunci va fi anunțat și un calendar de aprobare a bugetului.