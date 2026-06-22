Ministrul interimar al Agriculturii şi preşedintele ANSVSA, discuţii la Luxemburg şi Bruxelles pentru deblocarea exporturilor de ovine

Ministrul interimar al Agriculturii, Barna Tanczos, declară că speră ca, începând cu luna iulie, România să aibă un plan de măsuri de ieşire din criza determinată de blocarea exporturilor de ovine, în urma discuţiilor tehnice, dar şi politice avute, luni, cu oficialii de la Comisia Europeană.

După ce luni dimineaţă preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a avut întâlniri la Bruxelles cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate de la CE (DG Sante), ministrul interimar al Agriculturii, Barna Tanczos, are programată tot astăzi o întâlnire cu comisarul european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, pentru a găsi soluţii de ieşire din criza generată de blocarea exporturilor de ovine.

„Astăzi avem o întâlnire foarte importantă legată de exportul de ovine. Din cauza pestei micilor rumegătoare acest export a fost interzis nu doar în Europa, în UE pentru România, ci şi către alte state, ţări terţe, această interdicţie pune în pericol soarta sectorului. Azi dimineaţă, la Bruxelles s-a întâlnit preşedintele ANSVSA Alexandru Bociu cu conducerea comisiei, Direcţiei de Sănătate de la CE pentru a analiza situaţia creată. Preşedintele Bociu a prezentat alternativele pentru a ieşi din această situaţie datorată, pe de o parte autorităţilor, şi pe de altă parte mişcărilor de animale necontrolate din ţară. Astăzi, împreună cu comisarul pe sănătate Olivér Várhelyi voi avea o discuţie pe această temă la Luxemburg pentru a găsi soluţii de a ieşi din criză. Întâlnirea tehnică de azi dimineaţă şi întâlnirea politică din cursul după-amiazei vor pune la punct un mecanism de ieşire din criză, sper ca de săptămâna aceasta să aibă loc deja întâlniri la nivelul experţilor comisiei la care să participe şi România, iar, pe de altă parte, începând cu luna iulie deja să avem măsuri de ieşire din această criză”, spune Barna Tanczos într-o postare pe Facebook.

Ministrul mai precizează că, luni, se află la Luxemburg, unde România caută soluţii pentru două teme foarte importante: situaţia urşilor şi interdicţia exportului de ovine.

„La reuniunea miniştrilor agriculturii din UE cerem în mod expres flexibilizarea măsurilor care vizează statutul de specie strict protejată a ursului brun, pentru a putea implementa măsuri de management adaptate situaţiei din România. Tot astăzi, voi avea o discuţie cu comisarul european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, pentru a găsi soluţii de ieşire din criza generată de blocarea exporturilor de ovine”, arată Barna Tanczos.

Comisia Europeană a extins recent interdicţia privind exportul de ovine şi caprine din România către ţările terţe până la 31 decembrie 2026, menţinând totodată interdicţia deja existentă pentru livrările către statele membre ale UE. Decizia a fost motivată de apariţia unui focar de pestă a micilor rumegătoare în judeţul Mureş şi de aprecierea Comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii.