Ministrul Mediului afirmă că Programul Rabla nu ar trebui să întârzie mai mult de 1 septembrie

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, duminică seară, că Programul Rabla nu ar trebui să întârzie mai mult de 1 septebrie.

”Mă bucur să spun că am reuşit să salvăm parte din programul Rabla. Anul acesta, pentru persoane fizice, am reuşit să ducem bugetul de 200 de milioane de lei. Avem voucherele pentru termice, pentru hibrid, care sunt relativ mici, acolo nu se va modifica valoarea voucherului, în schimb, pentru maşinile electrice, unde valoarea vocuherelor era de 37.000 de lei, este un voucher pe care bugetul statului pur şi simplu nu-l mai suportă, va trebui să facem nişte ajustări să-l coborâm”, a declarat, duminică seară, la TVR Into, Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a precizat că programul va fi lansat imediat după ce va fi finalizat programul 2 de măsuri, care va stabili concret şi noul buget.

”Vom face o modificare simplă, prin ordin, la Ghidul pentru Programul Rabla, cel cu modificarea valorii. Deci asta va fi o modificare relativ uşor de pus în practică. Nu se va modifica nimic tehnic din platformă (…) noi sperăm să dăm drumul cât mai rapid posibil, imediat după planul al doilea de măsuri”, a adăugat ministrul mediului.

Întrebată dacă programul ar putea începe la 1 septembrie, Diana Buzoianu a afirmat: ”Da, nu văd de ce ar întârzia mai mult de atât, da”.

Valorile voucherelor vor fi:

-10.000 de lei pentru maşina pe benzină

-12.000 de lei pentru maşina hibridă

Pentru maşinile electrice valoarea este încă în discuţii, ”cert este că nu va mai putea să fie 37.000 de lei”.