Ministrul Mediului, despre programul Rabla: Imediat ce va fi adoptat pachetul 2 de măsuri, vom putea să dăm ordinul de ministru care stabileşte valoarea voucherelor noi şi, după 10 zile de punere în transparenţă vom da drumul la program

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, despre programul Rabla, că imediat ce va fi adoptat pachetul 2 de măsuri, vor putea să dea ordinul de ministru care stabileşte valoarea voucherelor noi şi, după 10 zile de punere în transparenţă vor da drumul la program.

Ministrul Mediului a declarat după şedinţa de Guvern, despre programul Rabla, că imediat ce va fi adoptat pachetul 2 de măsuri, vor putea să pună Ordinul de Ministru care stabileşte valoarea voucherelor noi şi apoi, imediat, după 10 zile de punere în transparenţă, aşa cum cere legea, vor da drumul la program.

”Mai întâi trebuie să fie adoptat pachetul numărul 2, aceasta este ordinea, imediat urmează să fie pus în ordin. Platforma tehnică pentru Rabla este exact aceeaşi, criteriile de selecţie şi procesul de selecţie este exact acelaşi, deci nu va exista niciun fel de întârziere pe acest palier”, a menţionat Buzoianu. Ea a mai spus că, pentru programul RABLA, persoane fizice bugetul este de 200 milioane de lei.

Despre programul Casa Verde, ministrul Mediului a spus că sunt în analiză pentru toate programele de la AFM.

”Urmează ca în pachetul 2 de măsuri să fie introduse toate concluziile pentru fiecare dintre programe, dar în special la Casa Verde trebuie să fie analizat foarte atent, pentru că noi avem anul acesta un proiect din PNRR gestionat de Ministerul Fundurilor Europene, RePower EU, care are exact acelaşi obiect, exact partea de fotovoltaice, şi nu suntem într-un an în care să putem să lansăm două proiecte de în valoare de câteva miliarde de lei sau euro, gestionate de două ministere diferite cu exact acelaşi obiect. Deci trebuie să vedem exact unde se va gestiona şi dacă există deja bani, fonduri europene, pe care noi putem să le luăm prin PNRR, nu văd de ce nu am merge pe varianta de fonduri europene care să fie atrase”, a mai spus Buzoianu.