Ministrul Muncii se declară un „susţinător fervent” al creşterii salariului minim

Ministrul Muncii, Florin Manole, se declară un „susţinător fervent” al creşterii salariului minim pe economie, iar în emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, a explicat şi de ce. El spune că a muncit pe salariul minim şi crede că, pentru un om care nu are locuinţă, „este absolut nedrept” ca banii pe care îi câştigă lunar să nu îi ajungă nici pentru chirie.

„Am lucrat pe salariul minim şi de asta sunt unul dintre susţinătorii fervenţi ai creşterii constante a salariului minim, pentru că am trăit experienţa asta şi poate şi dumneavoastră şi mulţi oameni care au venit în Bucureşti din afara oraşului. Să lucrezi în Bucureşti pe minim pe economie şi să nu-ţi ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept. Şi de asta discuţia despre productivitate e importantă, înţeleg sensul, dar un muncitor care nu are suficiente resurse pentru subzistenţă şi pentru un nivel decent, nu să aibă o maşină de brand scump şi un apartament în centru, dar o chirie măcar şi un nivel de trai decent, muncitorul ăla nu poate fi evaluat ca având un salariu prea mare sau că nu trebuie să crească salariul, nu! Munca trebuie răsplătită opt ore pe zi, trebuie să-ţi asigure un trai cât de cât decent”, a afirmat Florin Manole.

Ministrul a dezvăluit că, acasă la familia sa fiind, a lucrat în agricultură, a fost la clacă, a lucrat înainte de terminarea facultăţii. Florin Manole mărturiseşte că nu susţine ideea ca tinerii să intre în câmpul muncii înainte de a-şi finaliza studiile.

„Eu nu cred că e bine să încurajăm tinerii să meargă la muncă. Eu cred că trebuie să-i încurajăm prima oară să termine, cât de multă educaţie pot, după care, evident, să meargă la lucru”, explică Manole.