Mircea Fechet: Vom avea un program nou, dedicat finanțării capacităților de stocare pentru prosumatorii care nu le-au instalat deja

Antena 3 CNN a organizat un nou eveniment de referință dedicat viitorului energetic al României, aducând în prim-plan cele mai actuale teme din domeniul energiei și sustenabilității. Conferința RO 3.0 „RECHARGE THE POWER 2025 – Energie, Bunăstare, Dezvoltare, Sustenabilitate” a reunit experți, lideri de opinie, factori de decizie și profesioniști din industrie pentru a discuta despre tranziția energetică, independența energetică a României și noile provocări și oportunități generate de schimbările climatice și reglementările internaționale. Prezent la eveniment, ministrul Mediului a anunțat un nou program de finanțare, dedicat prosumatorilor care la momentul instalării sistemelor de panouri fotovoltaice nu au avut și fonduri pentru baterii de stocare.

„Relația foarte bună pe care o am cu ministrul Burduja e din prima zi a mandatului. Pot spune că am discutat cel mai des cu domnia sa pentru că Mediul și Energia se întrepătrund în multe privințe. Am decis de la început că le putem avea pe amândouă – energie sigură și să ne gândim și la generațiile viitoare. E nevoie de voință politică și capacitate administrativă pentru ca lucrurile să fie împinse din spate.

Probabil au fost zeci de telefoane dintr-o direcție în alta pentru a urni.. A amintit domnul Burduja de centrala de la Răstolița, despre care și azi am discutat. Lucrurile se îndreaptă în direcția bună, înțelegând că ONG-urile și activiștii de mediu își fac treaba și ne critică, însă înainte de toate ne interesează securitatea energetică a României.

Aș aminti două lucruri: anul acesta ne dorim să fim la fel de eficienți în ce privește Casa Verde Fotovoltaice. Pe de altă parte ne propunem în continuare să finanțăm nu doar panouri fotovoltaice ci și capacități de stocare. Asta înseamnă facturi și mai mici și o presiune mai mică pe sistemul energetic național, toate capacitățile de stocare reduc riscul de a supraîncărca rețeaua. În acest sens am decis să finanțăm în premieră capacități de stocare pentru acei prosumatori care nu au avut bani pentru baterii”, a declarat Mircea Fechet în cadrul conferinței.