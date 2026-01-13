Miruță anunță că Guvernul își va asuma răspunderea pentru diminuarea fondului de salarii cu 10%

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat, luni, că Guvernul urmează să își asume răspunderea în vederea diminuării cu 10% a fondului de salarii în instituțiile publice.

Miruță a precizat, la Antena 3, că până joia viitoare instituțiile publice vor trebui să comunice cum vor reduce fondul de salarii cu 10%.

Potrivit ministrului, asumarea răspunderii ar urma să aibă loc în cadrul unei sesiuni parlamentare extraordinare.

‘Săptămâna viitoare este provocarea – să trecem prin asumarea răspunderii Guvernului aceste modificări legislative. Cheltuiala pentru salarii să scadă cu 10%, neumblându-se la salariul de bază. Adică, la unii se poate umbla la sporuri. Este la latitudinea fiecărui ministru cum gestionează asta. S-a pus problema ca Guvernul să spună până în ultimul fir de păr cum se va face sau să se dea posibilitatea fiecărui manager cum să gestioneze lucrurile astea. (…) Se poate întâmpla: în loc să ai cinci șefi, să nu dai patru oameni afară, ci să lași un singur șef, iar ceilalți patru să devină angajați fără funcții de conducere’, a explicat el.

Radu Miruță a adăugat că vicepremeriul Marian Neacșu, reprezentant al PSD, a participat la discuția de la Guvern.

‘Au fost de acord în unanimitate toți vicepremierii cu acest calendar, care presupune ca săptămâna viitoare să avem trecut pachetul pe Administrație’, a menționat ministrul.

El a subliniat că managerii instituțiilor publice vor avea posibilitatea de a reduce sporurile și primele sau de a face disponibilizări.

‘Nu se taie salarii. Este obligația fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce, astfel încât să scadă la final cu 10%, fără a tăia de la oameni. Adică unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face este atributul fiecărui ministru. (…) Planul, astăzi, este ca la nivel de Guvern, săptămâna viitoare, joi, să fie adoptat pachetul pe administrație, care generează reducerea acestor cheltuieli, pentru ca cei de la Ministerul de Finanțe să poată da a doua zi care sunt limitele bugetare pentru fiecare minister în parte. Bugetul acestei țări se poate concepe doar știind pe ce să te bazezi’, a indicat ministrul.

Miruță a susținut că bugetul pentru 2026 nu va mai pune ‘presiune suplimentară pe oamenii care trebuie să plătească’, ci pe Guvern.

‘Este ultima etapă în care acest Guvern – e o părere personală – mai are posibilitatea să rămână cu obrazul curat. Înțelegerea din partea populației a fost foarte elastică. (…) Au fost legitime explicațiile, dar s-au terminat. Și, pentru că în anul 2026 încep strângeri de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem începe cu conceperea bugetului până nu trecem pachetul pe administrație, cu acele tăieri de 10% din anvelopa bugetară pentru salarii și până nu trecem cumulul pensiei cu salariul, că e o altă componentă care reduce din niște cheltuieli. Nu poți să ai pensie și salariu în același timp la stat’, a evidențiat ministrul Apărării.