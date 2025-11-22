Miruță, despre firmele de turism participante la târgurile internaționale: Pe tura mea, România nu va fi promovată ca până acum

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a declarat vineri, la Brașov, că lucrează la un regulament prin care să se stabilească criterii clare pentru firmele care vor participa la târgurile internaționale prin care este promovată România.

În acest sens, ministrul a subliniat că ‘nu se poate să dai țeapă turistului român, iar statul român, în loc să te pedepsească, să te trimită la plimbare la Londra, unde plătește 400.000 de lire pentru a face standul României’.

‘Pe tura mea, cu siguranță, România nu va mai fi promovată pe criteriile pe care a fost până acum, pentru că până acum a fost promovată pe criteriul ‘ochilor frumoși’. Cei care beneficiau de plata statului român pentru a merge la aceste târguri nu trebuiau să raporteze ce au făcut acolo, iar selecția era făcută pe baza criteriului ‘cine trimite primul e-mail’. Am descoperit, în cadrul ministerului, că de multe ori când venea un e-mail de la cineva care nu se dorea, se ștergea și se spunea că nu s-a primit (e-mailul – n. red.). Am anulat toată această metodologie și se lucrează la un ordin de ministru – pentru că acesta este cadrul – să fie o formulă (…) cu vechimea, cu domeniul de activitate, cu numărul de turiști aduși, cifră de afaceri și până la istoricul cu toate problemele pe care le-ai avut’, a spus Radu Miruță.

Ministrul a menționat, totodată, că lucrează la o strategie în turism care, în primul rând, să stabilească ‘destinația’ spre care să se meargă.

‘Trebuie promovat turismul și ce consider eu că trebuie făcut în primul rând – și la asta lucrez – este o strategie. Am făcut un grup de lucru, care va schița această strategie, după care vom face un apel la oamenii care nu sunt din minister, dar bagă bani în turism, să vină din unghiul dumnealor să pună consistență pe acest plan. (…) Dacă nu ai destinație către care să ajungi, îți vei consuma benzina din rezervor învârtindu-te în sensul giratoriu’, a arătat ministrul Turismului.

De asemenea, el a menționat că până la finalul acestui an vor fi puse în dezbatere condițiile pentru crearea Organizației pentru Managementul Destinației (OMD) la nivel național și a transmis autorităților brașovene că speră ca județul Brașov, care are o activitate turistică semnificativă, ‘să aibă un cuvânt major’ în viitoarea structură.

Miruță a subliniat că, în prezent, la nivelul țării sunt aproximativ 20 de astfel de organizații înființate de administrațiile locale, ‘ceea ce este extraordinar de puțin’ și a arătat că este obligația autorităților locale să înființeze aceste organizații, iar ‘cei care nu își fac treaba’ vor pierde bani.

Ministrul Radu Miruță a anunțat, recent, că a lansat ‘rapid’ în consultare publică ghidul prin care suma de 10 milioane de euro să poată fi accesată de aceste organizații și cheltuită până în iunie anul viitor pe proiecte de dezvoltare a infrastructurii turistice.