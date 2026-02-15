Miruță: Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează schimbarea

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat, duminică, după o întâlnire în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ‘lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine’.

Ministrul Miruță arată, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a discutat cu înaltul oficial al NATO despre întărirea Flancului Estic al Alianței și despre ‘rolul esențial al României în această arhitectură’.

‘Întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost una importantă pentru România. A fost un dialog direct, aplicat, concentrat exclusiv pe poziția și interesele noastre într-un context de securitate tot mai complicat. Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic și despre rolul esențial al României în această arhitectură. Am discutat fără echivoc despre ceea ce cred: Flancul Estic înseamnă întregul segment de la Marea Baltică la Marea Neagră, iar resursele trebuie distribuite echilibrat pe toată această axă strategică. România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre’, a relatat ministrul Apărării.

Totodată, el arată că în contextul discuțiilor de la Munchen despre realitățile actuale, în care ‘Europa își consolidează forța, NATO rămâne pilonul central al securității noastre, dar nimic nu este automat sau garantat’,’România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită și mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea’.

‘Discuțiile de la Munchen au fost directe și orientate spre acțiune. Europa își consolidează forța, NATO rămâne pilonul central al securității noastre, dar nimic nu este automat sau garantat. Stabilitatea și prosperitatea se construiesc prin decizii asumate, prin claritate și prin capacitatea de a acționa la timp. Realitatea este simplă: fie că vorbim despre amenințări convenționale sau despre războiul hibrid, vechile reflexe nu mai sunt suficiente. România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită și mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea. Avem parteneri puternici. Avem argumente solide. Și avem responsabilitatea de a transforma această poziție într-un avantaj strategic pentru România’, a mai declarat ministrul Radu Miruță.

Ministrul Apărării Naționale conduce delegația României la Conferința de Securitate de la Munchen, unde sunt discutate în aceste zile teme privind securitatea transatlantică și consolidarea cooperării europene în materie de apărare.