Miruță: O echipă de specialiști, fără legătură cu clasa politică, ar putea să gestioneze arhitectura de digitalizare a României

O echipă de specialiști, care să n-aibă legătură cu clasa politică, ar putea să gestioneze arhitectura de digitalizare a României, ideea fiind acceptată și la nivelul Administrației Prezidențiale și a premierului, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, în cea de-a doua zi a Smart City Highlights, eveniment organizat de Universitatea Politehnică București.

”Un lucru important pe care trebuie să îl facem, și există ca idee de a fi acceptată și la nivelul Administrației Prezidențiale și la nivel de prim-ministru, este compunerea unei echipe de specialiști, care să n-aibă legătură cu clasa politică, și care să gestioneze arhitectura de digitalizare a României”, a spus Miruță.

El a precizat că la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a identificat o metodă de a plăti o echipă de arhitecți software prin filtrul căreia să treacă orice soluție software care va fi achiziționată de statul român.

”La minister am identificat o metodă de a plăti diferit o echipă de 17 persoane față de ceea ce se plătește la funcționarii publici. Niciodată un arhitect software care primește în piață 5.000 euro nu o să vină să se angajeze la minister pe 1.200. Se lucrează la construirea unei astfel de echipe prin filtrul căreia să treacă orice soluție software care va fi achiziționată de statul român, deocamdată la nivel central”, a explicat ministrul.

Acesta și-a exprimat convingerea că ”în România trebuie să existe o bibliotecă de așa-numite ‘Buildings Blocks’, un inventar al soluțiilor software existente la nivel național”.

”Dacă un președinte de consiliu județean are nevoie de o aplicație, plătește 100.000 euro, de exemplu, pentru un astfel de soft. Însă, aceeași aplicație, dacă e necesară în celelalte județe, se mai plătesc câte 100.000 euro, de 41 de ori fiecare. Nu există în statul român cineva care să știe care sunt soluțiile software existente. Asta reduce cheltuirea banilor și crește viteza. Dacă 80% dintr-o aplicație este deja existentă în codul scris pentru altceva poate că se face doar cu 20% și se personalizează un pic”, a arătat Radu Miruță.

El consideră că pentru aceasta trebuie să existe voință politică. ”Nu în ultimul rând, trebuie să existe voință, pentru că trebuie să discutăm foarte deschis: digitalizarea este dușmanul celor care vor să ascundă lucruri”.

Conform ministrului de resort, digitalizarea se îndreaptă către direcția bună. ”Sunt niște bariere pe care trebuie împreună să le depășim și societatea e împinsă să le depășească. Aprecierea mea, mai degrabă ca inginer software decât ca ministru, e că lucrurile se îndreaptă pe direcția bună. Faptul că există niște piedici nu e că e ceva rău în România, ci că este rezistența asta la schimbare, umană”, a conchis ministrul Digitalizării.

Prima ediție a Smart City Highlights, cel mai amplu eveniment național dedicat inovației urbane academice, a început marți, fiind organizată de Universitatea Politehnică București, împreună cu CITI Cluster (Centrul Internațional Tehnic pentru Inovare în Smart City) și în parteneriat cu AMR (Asociația Municipiilor din România).

Potrivit organizatorilor, marți și miercuri, evenimentul transformă Bucureștiul într-un hub al ideilor pentru orașele inteligente, reunind într-o platformă neutră și strategică reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, companii de top din domeniul tehnologiei, mediul academic și cercetarea de vârf.

Participanții pot vizita expoziții interactive și pot urmări demonstrații live, printre care prezentarea unui data center mobil, o expoziție de vehicule electrice, o stație de autobuz inteligentă, alături de soluții pentru infrastructură IT, managementul documentelor și iluminat public inteligent. Printre participanți se numără și echipele de robotică AI Citizens (campioană mondială) și Cyberlis76 (vicecampioană europeană) la competiții de robotică.

Smart City Cluster este o inițiativă a Universității Politehnica București, un cluster construit pe modelul triplei spirale a lanțului valoric Smart City (companii, universități și institute de cercetare, autorități și alte organizații catalizatoare). Clusterul facilitează și integrează comunicarea și colaborarea dintre membri pentru a oferi soluții pentru orașe verzi și sustenabile, prin digitalizare, cercetare și inovație.