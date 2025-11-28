Miruță: România are nevoie urgentă de o strategie clară, care să pregătească forța de muncă pentru viitor

România are nevoie urgentă de o strategie clară, coerentă, care să pregătească forța de muncă pentru ceea ce urmează, a scris, vineri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, într-o postare pe contul său de Facebook.

Alături de vicepremierul Oana Gheorghiu, de șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurcă și de ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, Radu Miruță a făcut parte dintr-o delegație care s-a întâlnit cu investitori, lideri ai mediului de afaceri și oficiali guvernamentali din Germania și Republica Moldova.

‘Atunci când stăm la aceeași masă, vorbim deschis și lucrăm împreună, putem rezolva probleme mai repede și deschide uși spre oportunități reale. Nu e un clișeu, e exact ce s-a întâmplat la Conferința de Afaceri Germano-Româno-Moldoveană de la Stuttgart’, a apreciat ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat pe domenii-cheie în care pot fi construite proiecte comune: producție industrială, inteligență artificială, digitalizare, energie, procesarea alimentelor, formarea forței de muncă.

‘Într-o piață a muncii care se schimbă accelerat, una dintre priorități rămâne pregătirea oamenilor pentru locurile de muncă ale viitorului. Toate cele trei țări au pus accent pe importanța învățământului dual, a programelor flexibile și a schimbului de bune practici între școală și mediul privat’, a adăugat Miruță.

El i-a mulțumit viceprim-ministrului moldovean Eugen Osmochescu ‘pentru deschiderea sinceră de a colabora în zona digitalizării’. Republica Moldova are proiecte foarte bune, din care România poate învăța și pe care le putem adapta inteligent, consideră ministrul român.

Miruță a mai declarat că Germania rămâne motorul economic al UE, dar România și Republica Moldova vin din urmă cu un potențial uriaș. ‘Dacă ne punem resursele cap la cap, putem construi mai mult și mai repede’, crede ministrul Economiei.

Acesta a avut și o întâlnire bilaterală cu Nicole Hoffmeister-Kraut, ministrul pentru Afaceri Economice, Muncă și Turism al landului Baden-Wurttemberg – cel mai activ partener regional al României în relația economică.

‘Un interlocutor pregătit, deschis și ferm, doamna ministru a reconfirmat sprijinul Baden-Wurttemberg pentru extinderea cooperării, mai ales în domenii inovatoare precum cercetarea aplicată și noile tehnologii. Am discutat deschis despre provocări precum lipsa forței de muncă specializate, costurile investițiilor pe termen lung și nevoia unui cadru fiscal predictibil. Ne-am propus să menținem un dialog constant și să facem evaluări clare, la fiecare șase luni, pentru a ne asigura că vorbim despre progrese reale, nu doar despre intenții’, a mai scris ministrul Economiei.

În finalul postării, Radu Miruță a precizat că România are nevoie de parteneri serioși și proiecte concrete.

‘Lumea se schimbă rapid. România are nevoie de parteneri serioși, proiecte concrete și un stat care tratează mediul privat ca pe un partener egal. Doar așa putem aduce mai multe investiții, locuri de muncă bine plătite și dezvoltare reală pentru fiecare cetățean. Iar această conferință între cele trei state a fost încă un pas în direcția corectă’, a încheiat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.