Mituri economice și o notă de plată reală

În România avem încă taxe și impozite mici. Sună ciudat, dar, dacă ne comparăm cu țările UE, aceasta este realitatea. Pe de altă parte, dacă ne uităm la calitatea serviciilor publice din țară, ne dăm seama că plătim enorm. A fost o mare nesimțire să iei mai mulți bani de la firme și de la populație fără ca măcar să te apuci de reforma sistemului public. Dar da, doar atât s-a putut!

E rău, dar se putea și mai rău. În primul rând, nu trebuie să uităm de ce am ajuns aici: niște guverne, conduse de niște premieri inconștienți, au crescut cheltuielile statului fără vreo urmă de bun-simț. De la măriri de pensii și salarii, până la investiții inutile, banii au fost cheltuiți fără nicio acoperire în venituri, fiind astfel încălcată legea. Cineva ar trebui să răspundă pentru toate acestea, măcar politic, dacă nu și penal. Nu se va întâmpla: în România nu răspunde nimeni pentru nimic.

Mă uitam zilele trecute la televizor și nu-mi venea să cred: asistam la niște rechizitorii publice, în care actualii guvernanți erau puși la zid și acuzați, nici mai mult, nici mai puțin, de genocid. Lăsând la o parte derapajele grave de la realitate, m-a șocat limbajul violent. Am schimbat postul și, culmea, am dat peste o altă abordare stupefiantă: guvernanții ne fură țara și o vând străinilor, iar noi vom ajunge sclavi în țara noastră, cea mai bogată și mai frumoasă de pe pământ. Nu doar CNA-ul ar trebui să intervină, ci există și alte instituții ale statului care au rolul de a proteja românii împotriva dezinformării și a propagandei extremiste, fie ea legionară sau naționalist-comunistă: Parchetul, Poliția, SRI sau CNCD. Bineînțeles, nimeni nu ia în serios situația. Nici măcar Ministerul Educației, care ar trebui să realizeze că avem o problemă imensă și să gândească o campanie prin care românilor să li se arate realitatea, măcar ca încercare de a limita impactul discursurilor extremiste. Bineînțeles, ar fi minunat dacă ar putea să promoveze istoria adevărată a României, fără exagerările propagate în perioada comunistă, dar asta deja pare prea mult…

Redacția Income a făcut, cu instrumentele pe care le avem, tot ce se poate pentru a arăta imaginea nefardată a economiei românești, cu bune și cu rele. Mai mult, am criticat dur prostiile guvernanților, de multe ori când ele erau doar la nivel de intenție. Ne place să credem că a contat măcar puțin. Deși nu ne-am propus, veți găsi în acest număr mai multe articole care arată de ce discursul suveranist e nociv pentru economie. Cel mai important argument? Statul este un administrator prost. Numeroasele exemple de succes arată clar că, acolo unde au existat investitori strategici și planuri pe termen lung, companiile au devenit piloni ai economiei românești. Dacia, preluată de Renault, a trecut de la o producție mică și o calitate proastă la peste 300.000 de mașini anual, exportate pe piețe occidentale, după investiții de peste trei miliarde de euro. Fabrica de la Craiova, ajunsă în pragul colapsului înainte de preluarea de către Ford, produce astăzi sute de mii de mașini. În energie, OMV Petrom a devenit cel mai mare investitor și contribuabil al României, cu zeci de miliarde de euro plătite la buget. Lista poate continua, însă concluzia e clară: mediul privat livrează performanță. Iar, dacă vrem să mai acoperim din zecile de miliarde de euro pe care trebuie să le împrumutăm pentru a nu intra în incapacitate de plată, ar fi o idee bună să vindem o parte din proprietățile statului care stau nefolosite și produc pierderi. Și, nu în ultimul rând, ar fi minunat să reîncepem privatizarea – dar de data aceasta să o facem mai bine, corect și transparent!