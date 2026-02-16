Modelele chineze de inteligenţă artificială domină Festivalul Primăverii, la un an după şocul lansării DeepSeek

În timp ce China se pregătea pentru vacanţa de Anul Nou Lunar, care a început duminică, rivalii DeepSeek accelerau lansarea de noi modele de inteligenţă artificială, la un an după ce compania a surprins industria cu modelele sale revoluţionare R1 şi V3, transmite Reuters.

DeepSeek, startup cu sediul în Hangzhou, urmează să lanseze modelul V4, care va înlocui V3, tehnologia din spatele aplicaţiei sale de asistent AI care a depăşit OpenAI ChatGPT în clasamentul aplicaţiilor gratuite din Apple App Store din SUA.

Investitorii aşteaptă şi modelul R2, succesorul lui R1. Compania a crescut recent ”fereastra de context” a chatbotului său de la 128.000 la 1 milion de tokeni, permiţând procesarea unor texte de dimensiunea unei cărţi într-o singură solicitare.

Modelul V4 este aşteptat să consolideze poziţia companiei, care a declanşat anul trecut un val de reacţii în ecosistemul AI chinez.

Proprietarul platformei TikTok a lansat chatbotul Doubao 2.0, capabil de raţionamente complexe şi execuţii de sarcini în mai mulţi paşi, comparabile cu GPT-5.2 al OpenAI şi Gemini 3 Pro al Google. Doubao este cea mai populară aplicaţie AI din China, după utilizatorii activi săptămânal.

Compania a lansat şi Seedance 2.0, model de generare video care a devenit viral pe reţelele sociale chineze şi a primit aprecieri inclusiv din partea lui Elon Musk, proprietarul platformei X. De asemenea, a fost introdus modelul de generare de imagini Seedream 5.0 Lite.

Alibaba

Alibaba pregăteşte lansarea Qwen 3.5, după ce anul trecut a reacţionat la ascensiunea DeepSeek cu Qwen 2.5-Max. Compania a investit recent 3 miliarde de yuani într-o campanie de cupoane pentru promovarea ”comerţului agentic”, unde AI gestionează cumpărăturile online. Iniţiativa a generat peste 120 de milioane de comenzi în şase zile.

Zhipu AI şi MiniMax

Zhipu a lansat modelul open-source GLM-5, cu capabilităţi avansate de programare şi execuţie de sarcini complexe. Compania este considerată unul dintre ”tigrii AI” ai Chinei şi s-a listat recent la bursa din Hong Kong, alături de MiniMax.

MiniMax a prezentat modelul M2.5 şi a atras 4,8 miliarde HKD la listarea sa. Compania dezvoltă aplicaţii populare precum Hailuo AI (generare video) şi Talkie (interacţiuni cu personaje virtuale).

Tencent

Tencent a lansat modelul comprimat HY-1.8B-2Bit, optimizat pentru dispozitive de consum, inclusiv telefoane mobile.

iFlytek

iFlytek a introdus Spark X2, antrenat integral pe cipuri produse în China, orientat către aplicaţii practice în educaţie, sănătate, auto şi sisteme agentice.

NetEase Youdao şi Dexmal

NetEase Youdao a lansat LobsterAI, un asistent personal care rulează local pe computer şi poate executa fluxuri de lucru după autorizare, integrând aplicaţii precum DingTalk şi Feishu.

Startup-ul Dexmal a prezentat DM0, un model AI destinat roboţilor, antrenat pe date multimodale din domenii precum navigaţie, conducere şi operare robotică.

Valul de lansări arată competiţia intensă din sectorul chinez de inteligenţă artificială, unde companiile încearcă să evite surprizele neplăcute şi să profite de vizibilitatea oferită de Festivalul Primăverii pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă.