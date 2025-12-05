MOL este interesată să cumpere rafinăriile și benzinăriile Lukoil din Europa

Grupul petrolier ungar MOL i-a informat pe oficialii americani că este interesată să cumpere activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, compania ungară alăturându-se unei liste tot mai mari de ofertanți, au declarat pentru Reuters trei surse din apropierea acestui dosar.

În luna octombrie, Statele Unite au impus sancțiuni Lukoil, cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, ca parte a eforturilor de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, forțând Lukoil să anunțe vânzarea activelor sale din străinătate.

Reuters a dezvăluit anterior că Lukoil discută cu giganții petrolieri americani Exxon Mobil și Chevron, precum și cu investitori din Orientul Mijlociu, înainte de termenul limită impus de SUA, 13 decembrie, după ce Washingtonul l-a respins pe traderul elvețian de mărfuri Gunvor ca posibil cumpărător.

Divizia internațională a Lukoil, cu sediul la Viena, deține rafinării în Europa, participații la câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak și Mexic, plus sute de benzinării în întreaga lume.

Una din sursele citate de Reuters a spus că MOL ar dori să cumpere rafinăriile și benzinăriile Lukoil din Europa, precum și participațiile la activele de producție din Kazahstan și Azerbaidjan.

Premierul ungar Viktor Orban, un vechi aliat președintelui american Donald Trump, a discutat planurile MOL cu Trump când cei doi lideri s-au întâlnit în noiembrie, a dezvăluit una dintre surse. Vizita lui Orban la Washington a adus Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane pentru a continua să utilizeze petrolul și gazele rusești.

Budapesta se bazează în mare măsură pe energia rusească, iar Orban, aflat la putere de 15 ani, a încercat mult timp să mențină relații bune atât cu Moscova, cât și cu Washingtonul. În paralel, MOL încearcă să cumpere compania de rafinare NIS din Serbia, la care pachetul majoritar de acțiuni este deținut de Rusia, și care este vizată la rândul ei de sancțiunile americane.

La finele lunii noiembrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunța că trei companii și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria cât și rețeaua de benzinării.