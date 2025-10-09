Nazare: Când România are argumente, nu trebuie să cedeze în negocierea europeană

România are interese clare legate de agricultură, are argumente, iar când are argumente nu trebuie să cedeze în negocierea europeană, a transmis, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.

‘Cred că ar trebui, evident, și asta o spun de foarte mult timp, să fim foarte fermi pe poziție în negocierile europene. Avem interese clare legate de agricultură, avem argumente. Când România are argumente, atunci nu trebuie să cedeze în negocierea europeană. Ne prezentăm argumentele, ne organizăm, facem o strategie legată de posibile alianțe în Consilii, de discuții în Parlamentul European și ne susținem punctele de vedere. Legat de Politică Agricolă Comună, cred că e foarte importantă această poziție a României pe care o putem articula, avem argumente, deci trebuie sa mergem mai departe în acest sens’, a afirmat Nazare.

Întrebat cum consideră Ministerul de Finanțe să asigure stabilitatea și predictibilitatea fiscală pentru susținerea antreprenorilor din sectorul agroalimentar, astfel încât aceștia să poată accesa capital de lucru și capital pentru investiții ca să poată menține competitivitatea, inclusiv prin instrumente care în România și chiar în Uniunea Europeană au fost prea puțin exersate, respectiv fonduri de investiții, garanții de stat, șeful de la Finanțe a răspuns: ‘Această întrebare are mare legătură cu ceea ce vrem să facem în Ministerul Finanțelor în următoarea perioadă’.

‘Am fost alături de Clubul Fermierilor înainte de a deveni ministru, am făcut prezentări legate de situația economică a României atunci. Acest lucru nu este nou, sunt alături de Clubul Fermierilor și acum, pentru că eu consider că agricultura e foarte importantă pentru România și orice metodă inovativă de a stimula finanțarea în agricultură este importantă’, a spus ministrul Finanțelor.

El a adăugat că trebuie făcută o schimbare de mentalitate și să fie create instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura.

‘Cumva trebuie să facem această trecere, o schimbare de mentalitate, atât la nivelul administrației, cât și în modul în care societatea civilă din agricultură – asociațiile profesionale – discută cu administrația, astfel încât să trecem peste inerția obișnuită și să creăm instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura. Au făcut-o alte state din Europa de Est, sunt instrumente de succes, nu avem motive să nu o facem și noi. Trebuie doar să trecem peste aceste blocaje care ne-au afectat de foarte mult timp până acum în a fi proactivi în a finanța cu instrumente noi’, a precizat șeful de la Finanțe.

Alexandru Nazare a anunțat că, după intervenția sa, va pleca direct la aeroport pentru a ajunge la Luxemburg, unde va participa la Consiliul Miniștrilor de Finanțe.

Ministrul Finanțelor a participat, joi, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.