Nazare: Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în Consiliul Suprem de Apărare a Țării

Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), a declarat marți Alexandru Nazare, într-o conferință de presă.

‘Această decizie este una strategică, de politică externă. Este foarte importantă și se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă. Dar repet, deciziile în privința acestor lucruri se iau în CSAT. În ipoteza în care această discuție va avea loc și sunt convins că va avea loc la un moment dat în CSAT vom evalua acest lucru’, a spus Nazare, întrebat de jurnaliști despre suma de un miliard de dolari pentru a obține un loc în Consiliu.

Administrația Prezidențială de la București a confirmat, duminică, primirea de către președintele Nicușor Dan a scrisorii prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membră a Consiliului.

Alte guverne au fost reticente în declarațiile publice, iar oficialitățile și diplomații și-au exprimat în general sub rezerva anonimatului îngrijorarea că noua structură ar putea dăuna activității Organizației Națiunilor Unite.

Consiliul ar urma să fie condus de Trump pe viață și să se ocupe pentru început de conflictul din Gaza, iar ulterior și de altele, arată o copie a invitației și un proiect de cartă consultate de Reuters.

Statele ar urma să aibă în Consiliu mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuții de un miliard de dolari.