Nazare, despre execuția bugetară: Deficit la jumătate, colectare mai bună, infuzie importantă de lichiditate în economie

Deficitul este la jumătate, colectarea este mai bună, iar restituirile de TVA asigură o infuzie importantă de lichiditate în economie, a remarcat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook, după ce joi au fost publicate cifrele execuției bugetare pentru primele două luni din 2026.

‘Deficit la jumătate față de aceeași perioadă a anului precedent și infuzie de lichiditate în economie. Execuția bugetară pe primele două luni din 2026 confirmă o evoluție solidă a finanțelor publice. Ministerul Finanțelor a publicat ieri cifrele execuției bugetare pentru primele două luni din an. Deficitul s-a redus la 0,7% din PIB (14,23 miliarde lei), comparativ cu 1,58% din PIB în aceeași perioadă din 2025, ceea ce marchează o scădere semnificativă, de 0,88 puncte procentuale. Colectăm mai bine: veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 15,7%, ajungând la 103,73 miliarde lei, susținute în principal de colectarea TVA’, a scris Nazare pe rețeaua de socializare.

Potrivit acestuia, restituirile de TVA au atins 7,22 miliarde lei, ‘asigurând o infuzie importantă de lichiditate în economie și sprijinind investițiile mediului privat’.

‘Și la capitolul cheltuieli datele indică o disciplină bugetară consolidată: cheltuielile totale au scăzut, atât în termeni nominali, cât și ca pondere în PIB. Au fost menținute prioritățile sociale și investiționale, în timp ce cheltuielile de personal și cele cu bunuri și servicii au fost optimizate. Investițiile au rămas la un nivel ridicat, cu peste 11 miliarde lei alocați în primele două luni, în principal din fonduri europene și prin PNRR, ceea ce reconfirmă angajamentul pentru dezvoltare și modernizare’, a mai araătat ministrul.

El și-a încheiat postarea afirmând că România continuă anul cu echilibru și cu o abordare responsabilă asupra finanțelor publice.

Execuția bugetului general consolidat în primele două luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit în termeni nominali de 14,23 miliarde lei, respectiv 0,70% din PIB, în scădere la jumătate față de deficitul de 30,24 miliarde lei, respectiv de 1,58% din PIB, aferent celor două luni ale anului 2025, a anunțat joi Ministerul Finanțelor.

Veniturile totale au însumat 103,73 miliarde lei în primele două luni ale anului 2026, în creștere cu 15,7% față de aceeași perioadă din 2025.

‘Încasările nete din TVA au înregistrat 23,75 miliarde lei, în creștere cu 20,6% comparativ cu anul trecut. Dinamica a fost influențată de accelerarea încasărilor brute din TVA, de 20,3% an/an, pe fondul creșterii performanței de colectare. Concomitent, s-a înregistrat o majorare a restituirilor de TVA la 7,22 miliarde lei în perioada ianuarie-februarie 2026, comparativ cu 6,08 miliarde lei în aceeași perioadă din 2025, asigurând o infuzie de lichiditate și mai mulți bani în economie pentru susținerea investițiilor private’, precizează sursa citată.

Încasările din impozitul pe venit și salarii au totalizat 13,46 miliarde lei, înregistrând o creștere de 22,3% față de anul trecut, determinată de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende, de +57,6%, pe seama unor distribuiri concentrate în decembrie 2025, a explicat MF.

Totodată, o evoluție pozitivă a fost consemnată în cazul încasărilor din impozitul pe salarii, de +8,7%, influențate de eliminarea facilităților fiscale pentru sectoarele construcții, agricol, industria alimentară și IT.

Veniturile din accize au însumat 6,90 miliarde lei, cu o contracție de 0,9% (an/an), cauzată de încasările mai reduse din accizele pentru produsele din tutun, în timp ce încasările din accizele pe produsele energetice au crescut cu 13,8%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană au totalizat 8,28 miliarde lei, înregistrând o creștere de 87,8% comparativ cu anul trecut.

Cheltuielile totale, în sumă de 117,96 miliarde lei, au scăzut în termeni nominali cu 1,6% comparativ cu primele două luni din 2025. Ca pondere în PIB, cheltuielile au scăzut de la 6,3% la 5,8%.

Bugetul pe anul 2026 este construit pornind de la o creștere a economiei de 1%. Deficitul bugetar este estimat la 135,684 miliarde lei, respectiv 6,2% din PIB.