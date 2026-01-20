Nazare: În a doua parte a lunii februarie, bugetul pe 2026 va intra în dezbatere și la vot în Parlament

Proiectul de buget pe anul 2026 urmează să fie publicat și aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie, iar în a doua parte a lunii va intra în dezbatere și la vot în Parlament, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Am agreat azi, alături de colegii din coaliția de guvernare, un calendar clar și realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026. În câteva zile vom aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Tot în această perioadă definitivăm strategia fiscal-bugetară pentru anul în curs și raportul macroeconomic. La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlament’, a scris Nazare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, acest calendar a fost luni agreat de toate partidele din coaliție, ‘o aliniere importantă, ce asigură înțelegerea comună a ritmului și etapelor de aprobare a bugetului’.

‘Am discutat, de asemenea, pachetul de măsuri pentru administrație, esențial pentru construcția bugetului, precum și continuarea măsurilor de relansare economică. Acestea vor fi reflectate atât în bugetul pe 2026, cât și prin pachete distincte de politici publice, construite echilibrat, pe baza propunerilor tuturor membrilor coaliției. Tot azi am discutat situația execuției bugetare pe 2025, la nivelul fiecărui minister. Închidem anul cu o execuție în ansamblu, bună – cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea ministerelor. Un buget credibil pornește de la o analiză riguroasă a execuției anului anterior, pentru a corecta ceea ce nu a funcționat și a consolida ceea ce a dat rezultate’, a punctat ministrul Finanțelor.

Nazare a mai transmis că bugetul pentru 2026 trebuie să fie un buget corect, care să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua veniturile.

‘Pornind de la această analiză dar și de la experiența anilor anteriori, bugetul pentru 2026 trebuie să fie, înainte de toate, un buget corect: să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua venituri. Doar pe premise de corectitudine și responsabilitate putem proiecta creștere reală și rezultate concrete, pentru toți. Iar prioritatea centrală a acestui an rămâne în continuare relansarea economică – prin absorbția cât mai bună a fondurilor europene disponibile, completată de programe finanțate din bugetul de stat și soluții sustenabile de relansare și accelerare a investițiilor’, a mai scris ministrul Finanțelor pe pagina de socializare.