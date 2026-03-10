Nazare: Începem anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării pentru 2026 deja asigurată

România începe anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării pentru 2026 deja asigurată, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

La finalul lunii februarie, România a atras 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale, în prima emisiune de euroobligațiuni din 2026. Operațiunea a avut loc cu doar două zile înainte ca tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu să ducă la creșterea costurilor de finanțare pe piețele globale.

‘Interesul investitorilor a fost de peste trei ori mai mare decât suma pe care statul a dorit să o împrumute, ceea ce ne-a permis să obținem costuri mai mici decât la emisiunile similare din 2025. De exemplu: la începutul lui 2025, România se împrumuta în euro la 5,29% pentru 5 ani; în 2026, pentru o maturitate mai lungă, de 7 ani, randamentul a scăzut la 4,64%. Și în dolari costurile de finanțare s-au redus semnificativ: de la 7,55% pentru 12 ani în 2025 la 5,75% pentru 10 ani în emisiunea din acest an. Practic, România a reușit să își reducă rapid costurile de împrumut, într-un context internațional care între timp a devenit mult mai tensionat. Cererea foarte mare din partea investitorilor și dobânzile mai mici ne permit să acoperim deja aproape jumătate din necesarul de finanțare externă pentru 2026, în condiții mult mai bune pentru România. Începem astfel anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării pentru 2026 deja asigurată’, a subliniat ministrul Finanțelor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Planul anual de finanțare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% și 6,4% din PIB și refinanțarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanțare se estimează contractarea de datorie publică de pe piața internă de aproximativ 160-170 miliarde lei și de pe piața externă de aproximativ 21 miliarde euro, arăta un proiect de Hotărâre de Guvern publicat la finalul lunii ianuarie a acestui an.

Potrivit Ministerului Finanțelor, inițiatorul documentului, volumul estimat pe piața externă urmează să fie asigurat prin emisiuni de euroobligațiuni în sumă de 10 miliarde euro, restul fiind sume estimate a fi atrase prin împrumuturi în cadrul programelor PNRR, SAFE, împrumuturi de la instituții financiare internaționale și plasamente private. Totodată, în cursul anului 2026 vor mai ajunge la maturitate euroobligațiuni în valoare de aproximativ 3,25 miliarde euro, respectiv 750 milioane euro în 26 februarie, 1,56 miliarde euro în 27 septembrie și 940 milioane euro în 8 decembrie 2026.