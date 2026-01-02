Nazare: Investițiile publice vor fi motorul principal de creștere în 2026, un an al fondurilor europene pentru România

Investițiile publice vor fi motorul principal de creștere anul acesta, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021-2027 și investiții consistente în infrastructură, energie, sănătate, educație și dezvoltare locală, iar 2026 va fi anul fondurilor europene pentru România, a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

‘Investițiile publice vor fi motor principal de creștere, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021-2027 și investiții consistente în infrastructură, energie, sănătate, educație și dezvoltare locală. 2026 va fi, în sfârșit, anul fondurilor europene pentru România. Stabilizarea fiscal-bugetară va fi, de asemenea, unul din elementele cheie ale anului. 2026 va aduce mai multă predictibilitate și claritate pentru antreprenori și mediul de afaceri’, consideră ministrul.

Potrivit acestuia, România a încheiat anul trecut cu rezultate solide, ‘care ne permit să intrăm în 2026 cu încredere și optimism’.

Nazare a precizat că, până în ultima zi a anului 2025, Trezoreria a susținut investițiile publice, prin plăți în valoare de 1,7 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei pentru proiecte din fonduri europene.

‘Am alocat la final de an aproximativ patru miliarde de lei pentru investiții în dezvoltare locală și apărare, două miliarde de lei pentru obligațiile statului față de mediul de afaceri prin rambursarea concediilor medicale și un miliard de lei pentru domenii-cheie precum energie, mediu, apărare și afaceri externe. După ultima rectificare bugetară, împreună cu premierul Ilie Bolojan, am reușit să direcționăm alte 12 miliarde de lei, suplimentar, în economie. Am făcut toate aceste lucruri posibile prin rigoare bugetară, decizii asumate și un management mai eficient al banilor publici. Iar aceste rezultate reprezintă baza cu care intrăm în 2026’, a mai scris ministrul Finanțelor.

El spune că 2026 reprezintă un an în care România se apropie decisiv de OCDE – ‘o nouă ancoră strategică de stabilitate și credibilitate internațională’, care va însemna costuri mai mici de finanțare și investiții stabile.

Ministrul a mai declarat că îmbunătățirea percepției României pe piețele externe, digitalizarea și eficientizarea administrativă vor consolida totodată încrederea, atât a investitorilor, cât și a românilor în stat – toate cu efecte benefice pentru economie și societate.

‘Intrăm în noul an cu responsabilitate, seriozitate și optimism. Nu cred în miracole, dar cred în muncă susținută, rigoare și construcția consecventă a surselor de dezvoltare. 2026 va fi un an mai bun’, și-a încheiat Nazare postarea.