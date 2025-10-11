Nazare, la ECOFIN: Noua țintă de deficit de 8,4% din PIB oferă un spațiu suplimentar de investiții

Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei, este unul dintre principalele mesaje ale ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, în cadrul reuniunii Consiliului Miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN).

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, Alexandru Nazare a avut joi o întâlnire bilaterală cu comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, în cadrul reuniunii ECOFIN, organizată joi și vineri, la Luxemburg. Subiectele principale au vizat situația fiscal-bugetară a României, perspectivele și stadiul măsurilor fiscale adoptate recent.

Cei doi oficiali au discutat măsurile de reducere a deficitului adoptate de România, precum și pașii următori pentru elaborarea unui buget realist pe anul 2026 care să păstreze ambițiile în ceea ce privește investițiile la care România s-a angajat.

Potrivit ministrului, România menține direcția de consolidare fiscală, dar fără a frâna creșterea economică, și vizează un echilibru între stabilitatea bugetară și dezvoltarea economică.

‘Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist și din cea a respectării obligațiilor pe care le avem, în relație cu angajamentele asumate. România are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese în termenele stabilite de către regulament. De această dată, vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 și 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene’, a afirmat Nazare, citat în comunicat.

Un alt subiect important pe agenda discuțiilor cu comisarul Dombrovskis a fost renegocierea PNRR, în perspectiva aprobării noului plan în cadrul următoarei reuniuni ECOFIN din luna noiembrie.

‘Sunt încrezător că vom reuși să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, vitală pentru dezvoltarea României în perioada următoare. Comisia Europeană, prin vocea comisarului Dombrovskis, a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României și către noul Guvern de la București, care a demonstrat seriozitate și echilibru în ultimele luni. Este nevoie însă de consecvență și de responsabilitate în administrarea resurselor, pentru a consolida încrederea partenerilor noștri europeni’, a arătat ministrul român al Finanțelor.

Printre alte mesaje ale acestuia transmise la reuniunea ECOFIN se numără: seriozitate și responsabilitate în gestionarea finanțelor publice; România își respectă angajamentele europene și demonstrează o administrare responsabilă a bugetului; consolidare fiscală și investiții; investițiile publice rămân esențiale pentru susținerea creșterii economice; creștere economică sustenabilă.

Conform comunicatului, România urmărește să redevină o economie cu ritm sănătos de creștere, bazată pe investiții, competitivitate și utilizarea eficientă a fondurilor europene.

De asemenea, țara noastră pune accent pe stimularea investițiilor private și publice, creșterea competitivității și atragerea integrală a fondurilor europene disponibile.

În prima parte a zilei de vineri, ministrul Alexandru Nazare a participat la Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE) și la micul dejun oficial ECOFIN. Pe parcursul zilei, Alexandru Nazare va fi prezent la Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) și va avea reuniuni bilaterale cu ministrul de Finanțe bulgar, Temenuzhka Petkova, și cu omologul său grec, Kyriakos Pierrakakis.