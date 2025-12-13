Nazare, la ECOFIN: România sprijină pe deplin pachetul privind integrarea și supravegherea piețelor de capital

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), modernizarea sistemelor vamale europene, accelerarea integrării piețelor de capital, consolidarea supravegherii financiare și o evaluare mai echilibrată a impactului legislației UE asupra economiilor naționale.

‘Miniștrii de Finanțe ai țărilor UE au avut azi la ECOFIN discuții pe marginea negocierilor privind Codul Vamal al Uniunii Europene și viitoarea Autoritate Vamală Europeană (EUCA). România a susținut consolidarea guvernanței EUCA și accelerarea operaționalizării EU Customs Data Hub, platforma centralizată de date vamale care va integra și monitoriza în timp real fluxurile comerciale din întreaga Uniune Europeană. Pentru România, aceste evoluții implică atât întărirea capacității de supraveghere și control vamal, cât și creșterea eficienței în combaterea fraudei, facilitarea comerțului legal și integrarea mai rapidă în viitoarea arhitectură digitală a vamelor europene’, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe.

Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, a depus în mod oficial candidatura României pentru găzduirea EUCA – o structură strategică, care va deveni un centru de comandă al activităților vamale la nivel comunitar.

În cadrul discuțiilor de vineri, România a susținut propunerile de soluții tranzitorii pentru eliminarea pragului vamal de minimis (150 de euro), având în vedere nevoia urgentă de corectare a dezechilibrelor generate de importurile online masive de colete cu valoare sub 150 de euro. În acest sens, miniștrii de Finanțe au stabilit o taxă vamală de 3 euro per produse din coletele sub această valoare, începând cu 1 iulie 2026.

Pe agenda ECOFIN s-a aflat și publicarea de către Comisia Europeană a pachetului privind integrarea și supravegherea piețelor de capital – un set amplu de măsuri prin care UE urmărește armonizarea regulilor, întărirea supravegherii și facilitarea accesului companiilor la finanțare.

Pachetul are ca scop crearea unei piețe de capital mai profunde și mai eficiente la nivel european, reducând fragmentarea actuală dintre statele membre, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, ministrul Alexandru Nazare a subliniat importanța tratării acestuia cu maximă prioritate.

‘România sprijină pe deplin acest pachet, care reprezintă un pas esențial pentru consolidarea piețelor de capital europene și pentru stimularea investițiilor. Este important să avansăm rapid și să evităm întârzierile generate de analize excesiv de detaliate. Cheia succesului acestui demers este simplificarea. Avem nevoie de reguli clare, eficiente și ușor de aplicat, care să sprijine dezvoltarea piețelor de capital. Obiectivul trebuie să fie stimularea investițiilor, astfel încât, în viitorul apropiat, să creăm condițiile dezvoltării unor noi unicorni, inclusiv din zona Europei de Est și România’, a afirmat ministrul, citat în comunicat.

Totodată, președinția daneză a prezentat o analiză privind impactul cumulativ al inițiativelor legislative europene, care ar putea genera costuri semnificative pentru administrații și companii.

‘Subliniem necesitatea unei metodologii comune la nivelul UE pentru evaluarea costurilor și beneficiilor, dar și importanța analizelor diferențiate, adaptate profilului fiecărui stat membru, având în vedere că aceleași norme produc efecte economice distincte. Există riscul ca povara administrativă excesivă să afecteze competitivitatea întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor’, a mai transmis ministrul Nazare, în acest context.

Impactul economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, simplificarea reglementării financiare, raportul ECA privind implementarea bugetului Uniunii Europene pentru anul financiar 2024 – documentul anual al Curții Europene de Conturi care evaluează modul în care au fost utilizate fondurile europene, identifică eventuale nereguli și formulează recomandări pentru îmbunătățirea gestionării bugetare – pachetul Euro digital și Semestrul European au completat agenda ECOFIN.