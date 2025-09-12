Nazare, la Washington: Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează o vizită de lucru la Washington (SUA), în perioada 11-13 septembrie 2025, pentru a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, precum energie, infrastructură sau tehnologie.

‘Vizita la Washington D.C. are o miză strategică, fiind un pas esențial în cultivarea unor relații solide cu administrația americană și cu principalii actori financiari de pe Wall Street. Prin acest dialog direct și substanțial, ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani. Atragerea de investiții pe termen lung și consolidarea cooperării economice bilaterale sunt piloni fundamentali pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre. Suntem încrezători că această misiune va deschide noi căi de finanțare și va contribui la creșterea economică a României’, a subliniat Alexandru Nazare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, transmis joi AGERPRES, agenda vizitei cuprinde întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar, cu instituții guvernamentale și cu potențiali investitori.

Totodată, programul cuprinde discuții cu mari finanțatori americani, interesați de oportunitățile de investiții pe care le oferă economia românească. Obiectivul principal al acestor întâlniri este alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu interesele și resursele marilor instituții financiare.

Agenda mai include întâlniri cu Departamentul de Comerț al SUA. Aceste discuții vizează explorarea modalităților prin care România poate accesa resurse importante pentru dezvoltare și proiecte de investiții, bazate pe o cooperare bilaterală solidă.

‘Întărirea parteneriatului economic cu Statele Unite este crucială pentru securitatea României pe termen lung, iar vizita ministrului Nazare subliniază importanța strategică a cooperării bilaterale în contextul economic actual’, se menționează în comunicatul citat.