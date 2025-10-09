Nazare: Mâine seară așteptăm o decizie foarte importantă a agenției de rating S&P

România așteaptă vineri seara o decizie foarte importantă a agenției de rating S&P și sunt optimist că aceasta ne va menține ratingul, așa cum au făcut-o și celelalte agenții de rating, a declarat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.

El a precizat că, după intervenția sa la conferință, va pleca direct la aeroport pentru a ajunge la Luxemburg, unde va participa la Consiliul Miniștrilor de Finanțe.

‘Mă pregătesc să plec la Consiliul Miniștrilor de Finanțe de la Luxemburg, chiar de aici voi merge la aeroport. Mâine are loc Consiliul, mâine seară așteptăm o decizie foarte importantă a agenției de rating S&P. Sunt optimist în privința acestei decizii. Cred că, așa cum celelalte agenții de rating ne-au menținut ratingul, sunt optimist că și această agenție de rating va face același lucru. Bineînțeles, așteptăm raportul final al agenției, dar cred că trei validări din partea celor trei agenții de rating în aceste 100 de zile, la 100 de zile de la învestirea Guvernului, sunt un mesaj foarte important’, a afirmat ministrul.

În opinia acestuia, România nu trebuie să se mulțumească doar cu menținerea ratingului la o clasă peste junk, ci ar trebui să se străduiască să îl crească, pentru a se împrumuta la dobânzi mai mici.

‘Nu trebuie să ne mulțumim cu menținerea ratingului la o clasă peste junk, la o clasă peste ratingul recomandat investițiilor. E prea puțin pentru România, ca nivel de ambiție, doar să stăm la o clasă peste junk. Cu cât vom crește acest rating, cu atât vor scădea dobânzile, atât pentru stat, cât și pentru privat. Este cel mai bun indicator al performanței reale a statului, în general, atât pentru administrație, cât și pentru privat. Cu cât crește ratingul României, care este o chestiune extrem de complexă, care analizează extrem de multe lucruri, inclusiv stabilitatea și situația economică și perspectivele pe viitor, cu atât dobânzile vor începe să scadă. Și ați văzut că după primele ancore, pachetele principale, primele ancore de stabilitate, deja s-a văzut când ne-am finanțat că avem rezultate. Curba începe să scadă. N-o să se întâmple peste noapte. Am ieșit din nou pe piețe și iar am văzut un mic rezultat, se vede în modul în care ne finanțăm. Trebuie să fim consecvenți și sunt foarte optimist că, dacă vom menține această postură, la sfârșitul anului viitor revenim în ținta din 2024, spre 6%, deci revenim acolo unde trebuia să fim. Cu cât vom menține această postură, cu atât imaginea pe care o proiectăm o să fie mai bună’, a susținut Nazare.

Șeful de la Finanțe a transmis că România trebuie să fie consecventă în măsuri pentru a vedea beneficiile, pentru a putea cere finanțări de la Comisia Europeană, fără a fi nevoită să dea explicații continue asupra deficitului bugetar.

‘Consolidarea vom demonstra că este reală, vom demonstra că ne ținem de cuvânt și, atunci când demonstrezi și te ții de cuvânt – și se vede în cifre, nu doar în vorbe că te ții de cuvânt – vezi și beneficiile. Și sunt foarte optimist că acest lucru se va întâmpla dacă ne ținem, bineînțeles, de acest program, pentru că avem nevoie să scăpăm de aceste explicații pe care trebuie să le dăm de fiecare dată: De ce este deficitul mare? De ce n-am putut să îndeplinim ținta de deficit un an, al doilea an, al treilea an? Ne amputează capacitatea de negociere dacă tot timpul trebuie să dăm explicații înainte de a putea cere lucruri. România merită să ceară lucruri și trebuie sa revenim din nou, la sfârșitul anului 2026, în ținta de deficit agreată, astfel încât să avem toate opțiunile pe masă pentru a discuta în ECOFIN, a discuta despre bugetul european, a cere finanțări pentru România, așa cum am obținut și acum, că am obținut’, a menționat ministrul.

În acest sens el a menționat faptul că s-a reușit trecerea finanțării Autostrăzii Moldovei pe grant.

‘Faptul că Autostrada Moldovei a trecut din împrumut pe grant se datorează unor negocieri care au avut loc în Ministerul Finanțelor. N-am reușit să trecem pe grant autostrada Moldovei când am negociat PNRR-ul, am reușit acum. E foarte important, pentru că asta garantează finanțarea Autostrăzii Moldovei, astfel încât, în august anul viitor, acele două tronsoane să fie finanțate. Și, mai mult decât atât, prin SAFE, A7 și A8 continuă finanțarea. După acest lot care e finanțat din PNNR, prin SAFE finanțăm celelalte capete din A7 și A8. Ca atare, Moldova deja are garantate prin două programe, până la finalizarea PNNR și după începerea SAFE, surse clare de finanțare’, a mai spus Alexandru Nazare.

Acesta le-a transmis fermierilor că se va asigura că Ministerul Finanțelor va susține Ministerul Agriculturii în crearea de programe pentru susținerea activității lor.

‘Ministerul Finanțelor, prin relația privilegiată pe care o are cu toate instituțiile financiare internaționale, și o are, va fi acolo să susțină Ministerul Agriculturii în dezvoltarea de noi programe, în găsirea de noi moduri de a finanța, astfel încât să trecem peste această perioadă în care fermierii au resimțit o lipsă de finanțare și greutăți în accesarea creditelor și greutăți inclusiv în dialogul cu administrația centrală’, a dat acesta asigurări.

Ministrul Finanțelor a participat, joi, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.