Nazare: O criză politică ar crește costurile de finanțare, ar pune în pericol ținta de deficit și investițiile străine

O eventuală criză politică ar transmite un semnal negativ către investitori și agențiile de rating, ar majora costurile de finanțare ale statului și ar pune în pericol atingerea țintei de deficit bugetar de 6,2% din PIB la finalul acestui an, în condițiile în care deficitul din primul trimestru s-a redus la aproximativ 22 de miliarde de lei, a declarat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘La nivelul agențiilor și al investitorilor din zona titlurilor de stat există îngrijorări. Îngrijorările sunt legate, în primul rând, de situația politică din România, care nu ajută în niciun fel în acest moment. Nu avem nevoie de crize. Orice criză politică nu face decât să îngreuneze lucrurile și să transmită un semnal complet greșit către piețe, pe fondul războiului din Iran, în contextul căruia am văzut, în ultima lună, o creștere semnificativă a dobânzilor. Nu avem nevoie ca, peste acest lucru, să adăugăm și o creștere din cauze interne, care să vină dintr-o criză politică. Acest Guvern condus de Ilie Bolojan a demonstrat seriozitate, a demonstrat către piețe că angajamentele se transformă în fapte și a câștigat un capital de încredere important, pe care eu cred că trebuie să îl capitalizăm la maximum în continuare’, a menționat Alexandru Nazare, la conferința ‘Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei’, organizată de Curs de Guvernare.

În opinia sa, România are nevoie de continuitate și de stabilitate în condițiile în care coaliția de guvernare a livrat un program de consolidare care a avut și are efecte pe piețe. În context, ministrul Finanțelor a arătat că deficitul bugetar este la jumătate față de anul trecut.

‘Este foarte greu de explicat investitorilor ce fel de schimbare vrem să facem în coaliție, atât timp cât această coaliție funcționează și a avut rezultate, în sensul în care a livrat un program. A livrat un program de consolidare care a avut efecte pe piețe și are efecte care se văd în cifre. Și să ne uităm la cifre: în primul trimestru, deficitul a scăzut semnificativ. Vom avea în următoarele câteva zile datele din execuție, dar este la jumătate față de deficitul anului trecut. Adică, dacă anul trecut vorbeam de un deficit nominal de aproximativ 43,5 – 44 de miliarde lei, anul acesta vom avea un deficit de 22 de miliarde. Adică, în loc de 2,3% din PIB, aproape 1% din PIB, ceea ce reprezintă o ajustare semnificativă pentru trimestrul I și nu face decât să demonstreze că programul aprobat atât pentru anul trecut, cât și pentru 2026, este credibil’, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, ținta de deficit de 6,2% pentru acest an depinde de evitarea unei crize politice care ar afecta încrederea investitorilor iar obiectivul autorităților ar trebui să fie asigurarea finanțării pentru dezvoltare nu gestionarea de crize politice.

‘Avem o țintă credibilă, de 6,2% la sfârșitul acestui an, dar orice modificare sau viraj abrupt în ceea ce privește funcționarea coaliției, evident, ridică semne de îngrijorare. Și acest semnal l-am transmis nu o dată, ci de mai multe ori în timpul acestei deplasări la Washington, tocmai în ideea că nu este încă prea târziu să schimbăm lucrurile. Adică să păstrăm această componență a coaliției, miniștrii să rămână în guvern și să ne continuăm treaba. Pentru că ținta noastră este dezvoltarea și trebuie să asigurăm finanțarea dezvoltării, nu să gestionăm crize politice’, a mai spus Nazare.

El a subliniat că finalizarea PNRR și respectarea țintei de deficit sunt esențiale pentru credibilitatea României și nu permit instabilitate politică.

‘Avem prea multe lucruri de făcut în acest an. Este anul în care trebuie să închidem, în condiții cât mai bune, finanțarea PNRR-ului, mai avem doar câteva luni până la termenul de 1 august. Este anul în care, până la final, trebuie să demonstrăm că ajungem la ținta asumată de deficit. Toate aceste subiecte țin de credibilitatea României și cred că sunt mult prea importante, iar transformările pe care România va trebui să le întreprindă în următorii ani pentru a-și asigura sustenabilitatea finanțelor publice sunt prea mari ca să ne permitem întârzieri sau astfel de viraje abrupte’, a afirmat ministrul.

De asemenea, criza politică poate pune în pericol investiții străine de peste 200 de milioane de euro.

‘În alte ordine de idei, este păcat și pentru că am reușit să atragem interesul investitorilor. Chiar azi dimineață am întâlnit la minister câțiva investitori din Marea Britanie care sunt interesați de un program de investiții semnificative. Și vorbesc despre investiții de peste 200 de milioane de euro în zona de procesare alimentară. Este doar un exemplu, dar acest interes există și este păcat ca, atât timp cât avem cadrul necesar pentru a atrage aceste investiții, să trebuiască să răspundem la întrebări legate de stabilitatea politică’, a adăugat Nazare.