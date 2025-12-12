Nazare: Reconstrucția Ucrainei este un proiect continental al cărui succes va influența peisajul economic și de securitate al Europei

Reconstrucția Ucrainei este un proiect continental al cărui succes va influența peisajul economic și de securitate al Europei, a afirmat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul conferinței ‘Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment’.

‘Reconstrucția Ucrainei este un proiect continental al cărui succes va influența peisajul economic și de securitate al Europei. România a simțit direct magnitudinea acestei provocări, și ca vecin, și ca partener angajat. Am simțit presiunile strategice, economice și umanitare generate de conflict. În ultimii ani, România a devenit unul din coridoarele logistice esențiale pentru exporturile în Ucraina, a ajustat procedurile fiscale și vamale pentru a susține stabilitatea regională, și a lucrat îndeaproape cu actori privați, implicați în inițiative transfrontaliere. Această experiență oferă o fundație robustă pentru următoarea etapă a reconstrucției, una care trebuie să reunească instituții publice, sectorul privat și parteneri multilaterali, într-un efort coerent pe termen lung. Reconstruirea Ucrainei va necesita capital la o scară pe care Europa nu a mai mobilizat-o din perioada postbelică, și, deși sectorul privat va juca un rol esențial, capitalul privat, într-un final, merge după predictibilitate. Întrebarea esențială nu este dacă firmele sunt interesate să contribuie, ci dacă noi, ca și creatori de politici, putem oferi o arhitectură financiară care să reducă riscurile, să accelereze deciziile de investiții deopotrivă’, a declarat Alexandru Nazare, într-un mesaj video difuzat în cadrul conferinței.

Potrivit ministrului de Finanțe, România sprijină un cadru care extinde accesul la garanții și întărește cooperarea cu instituțiile financiare internaționale, creând încrederea necesară pentru proiecte pe termen mediu și lung în sectoare esențiale pentru redresarea Ucrainei, precum infrastructura, energia, logistica și tehnologia.

‘Din perspectiva Ministerului Finanțelor, România promovează mai multe direcții de politici care susțin direct acest program. Ne concentrăm pe îmbunătățirea coordonării între instituțiile naționale, mecanismele europene și sectorul privat, astfel încât companiile românești, mici sau mari, să poată participa eficient în procesul de reconstrucție. Stabilitatea, transparența și consecvența rămân fundamentul esențial pentru orice flux de capital. România este pregătită, de asemenea, să acționeze ca platformă regională financiară pentru instituții și firme implicate în reconstrucție. Sectorul nostru bancar este solid, bine capitalizat, aliniat la regulamentele europene și are experiență în gestionarea operațiunilor complexe transfrontaliere. Un vecin stabil trebuie să fie și un vecin cu legături economice, iar acesta este angajamentul pe care intenționăm să-l respectăm. Reconstrucția nu se poate separa de coridoarele logistice și financiare existente, iar România deja dispune de rute de tranzit esențiale pentru exporturile ucrainene și va continua să dezvolte platformele pentru Dunăre și Marea Neagră, în conformitate cu inițiativele europene mai largi. Însă, România trebuie să participe din timp și să dezvolte infrastructură fiabilă în regiunile de graniță, esențială pentru a asigura lanțuri de aprovizionare eficiente pe măsură ce procesul de reconstrucție avansează’, a explicat Nazare.

El a menționat că infrastructura în sine nu este de ajuns, ci este nevoie de un ‘coridor de încredere’, respectiv un cadru în care investitorii, instituțiile de asigurare și financiare pot acționa cu încredere și predictibilitate.

‘Sectorul privat aduce viteză, inovație și capacitate de execuție pe care instituțiile publice nu le pot oferi pe măsură, făcându-i rolul esențial, nu complementar. Reconstrucția de succes necesită elemente sofisticate, inginerie robustă, energie aliniată la standardele Uniunii Europene, sisteme digitale, structură financiară complexă și acoperire de asigurare credibilă într-un mediu volatil. În acest sens, multe firme românești se pregătesc deja să-și extindă angajamentul în Ucraina. Răspunderea noastră este să ne asigurăm că acest efort se bazează pe o temelie stabilă, pe termen lung’, a mai spus Alexandru Nazare.

În opinia sa, România susține elaborarea unor cadre de cooperare complexe, prin acorduri clare pentru proiecte specifice.

‘Ucraina și reconstrucția sa nu se pot separa de traiectoria europeană. Alinierea cu standardele Uniunii Europene în materie de guvernanță, achiziții, digitalizare și reglementări financiare va întări semnificativ încrederea investitorilor. România va continua să susțină Ucraina pe această cale, deoarece succesul pe termen lung al reconstrucției se clădește pe această aliniere. Reconstrucția nu este un proiect unic, ci regândirea unui întreg sistem economic. Ea necesită viziune politică, inginerie financiară, cooperare instituțională și implicarea decisivă a sectorului privat. România este gata să contribuie cu toate aceste instrumente, ca vecin, ca membru nou și ca partener devotat, pentru a construi o Ucraină stabilă, prosperă și modernă’, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.