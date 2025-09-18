Nazare: România are toate ingredientele să depășească contextul fiscal-bugetar actual până la sfârșitul lui 2026

România are toate ingredientele pentru a depăși, până la sfârșitul anului 2026, contextul fiscal-bugetar pe care îl parcurge în prezent, printr-un plan bine pus la punct și prin consecvență, a afirmat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui eveniment de specialitate.

‘Misterul Finanțelor este și rămâne un partener solid al Bursei de Valori. Acest mesaj l-am transmis ori de câte ori am avut ocazia. Avem titlurile Fidelis, participăm constant la tot ce înseamnă acțiunea Bursei de Valori – și o vrem dezvoltată cât mai mult. Vrem să creăm instrumente suplimentare prin care să sprijinim Bursa de Valori și chiar să venim cu noi modificări legislative care să poată să asigure lichiditate pentru Bursa de Valori. Suntem atenți la toate aceste lucruri, am făcut consultări atunci când am discutat atât Pachetul 1, cât și Pachetul 2 – și vom continua să facem acest lucru, în contextul fiscal-bugetar pe care îl parcurgem astăzi, care nu este tocmai cel mai fericit, dar este un context pe care îl vom depăși. Din punctul meu de vedere, avem toate ingredientele să îl depășim până la sfârșitul anului 2026 printr-un plan bine pus la punct și prin consecvență. Vreau să transmit acest mesaj pentru că există această chestiune care e foarte dezbătută, discutată public, legată de cât de lungă va fi această perioadă, când reușim să depășim această perioadă în care facem ajustarea bugetară’, a spus Alexandru Nazare, la ediția a VIII-a a Forumului Pieței de Capital, cu tema ’30 de ani de la redeschiderea BVB’, eveniment organizat de Financial Intelligence.

El a subliniat că această ajustare bugetară trebuia începută și definitivată încă de acum 5 ani, în condițiile în care a fost ‘un proces de 10 ani în care am primit recomandări de la Comisie pe această chestiune, până în 2019’.

‘Din 2020 am primit un plan, o traiectorie bugetară. În 2024 am primit altă traiectorie bugetară pentru că n-am reușit să ne ținem de traiectoria bugetară stabilită în 2021 – și de data asta chiar trebuie să menținem această traiectorie bugetară. Toate măsurile din Pachetul 1 și Pachetul 2 sunt măsuri care țintesc revenirea în traiectoria bugetară la sfârșitul anului 2026, astfel încât să avem un plan credibil și să ieșim o dată pentru totdeauna din această procedură de deficit excesiv, care nu face decât să ne minimizeze capacitatea de negociere la Bruxelles, să ne afecteze ca imagine, ca țară, să ne afecteze capacitatea de a acționa. Trebuie să fim conștienți că atâta timp cât suntem în deficit excesiv și nu suntem de un an, doi, nu suntem accidental, suntem acolo deja de 5 ani și vom petrece 10 ani în această procedură, nu ne putem maximiza șansele de a obține de la Bruxelles ceea ce trebuie să obținem. Ce trebuie să obținem? Nu doar să absorbim fonduri europene, nu doar să ne maximizăm volumul bugetar sau volumul de fonduri dintr-un anumit program, ci să devenim și noi, alături de alte state europene, de talia noastră, arhitect al programelor europene. Să participăm la construcția lor, astfel încât să inserăm în construcția acestor programe elementele de care are România nevoie’, a adăugat Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că România primește 16 miliarde euro pentru Security Action for Europe (SAFE).

‘Acum am obținut peste 16 miliarde pentru SAFE. Nu sunt doar bani pentru apărare, sunt și 4-5 miliarde care sunt pur și simplu bani de dezvoltare, bani care vor merge în dezvoltarea autostrăzilor. La fiecare astfel de negociere foarte mare în care România obține resurse, noi trebuie să fim în avans, să anticipăm și să negociem aceste lucruri din timp. Urmând acest plan, văzând efectele Pachetului 1, Pachetului 2 și toate celelalte măsuri pe care intenționăm să le luăm în perioada următoare, aceste măsuri asigură revenirea în traiectorie la sfârșitul anului 2026. Pot să vă spun că această intenție există, este trecută în PNRR’, a mai spus ministrul.

Totodată, el a subliniat că discuțiile în privința listării companiilor vor avea loc în perioada următoare.

‘Discuțiile în privința listărilor punctuale vor avea loc în următoarea perioadă și o decizie se va lua în Guvern și în coaliție pe această temă. N-aș vrea să speculez acum care vor fi listările, dar pot să vă spun că da, ele trebuie făcute, avem această intenție, pe lângă faptul că e obligație în PNRR, e o chestiune la care ținem și e foarte importantă. Ca de altfel și tot ce înseamnă schimbare în guvernanța companiilor de stat, pe care nu o facem doar pentru eficientizarea internă sau pentru ajustarea unor cheltuieli a companiilor de stat, o facem pentru că aceste companii de stat trebuie să devină jucători. Trebuie să devină jucători în ce înseamnă Europa de Sud-Est, Europa de Est, să se miște în regiune, să facă investiții, să crească, pentru că prin aceste companiile de stat România devine activă în tot ce înseamnă economie regională. Acesta trebuie sa fie planul nostru pentru companiile de stat și nu doar ajustările legate de guvernanța internă. Totul ține de ambiția noastră economică, de modul în care ne setăm nivelul de ambiții. Disciplina fiscală e doar fundația’, a menționat ministrul.

În opinia sa, fără disciplină fiscală nu putem avea astfel de ambiții legate de dezvoltarea României, ‘atât timp cât avem probleme cu construcția bugetelor, cu respectarea target-urilor, cu respectarea promisiunilor pe care le facem în diverse angajamente pe care le avem cu partenerii’.

‘Eu sper că aceste lucruri să fie rezolvate odată și pentru totdeauna, pentru că nu trebuie să țină de culoarea unui guvern, de orientarea unui guvern, ci de orientarea țării. Aceste lucruri, odată ce se negociează, se negociează în numele României, nu în numele unui partid sau în numele unei coaliții sau în numele unei facțiuni politice, ci le negociem în numele României și trebuie să le negociem bine’, a subliniat Nazare.