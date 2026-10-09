Nazare: România este determinată să rămână pe traiectoria de reducere a deficitului bugetar

România este determinată să își respecte angajamentele privind reducerea deficitului bugetar și să continue procesul de consolidare fiscală, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, comisarului european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, în cadrul unei discuții informale desfășurate vineri, la Luxemburg.

‘Am participat în această dimineață la micul dejun de lucru al miniștrilor PPE, organizat în marja reuniunii ECOFIN, unde am avut o intervenție pe principalele teme economice aflate astăzi pe agenda europeană: competitivitate, investiții și consolidarea capacității Europei de a crește într-un context economic dificil. În marja întâlnirii am avut și o discuție informală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie și Productivitate, căruia i-am transmis că România este determinată să rămână serioasă și consecventă pe traiectoria de reducere a deficitului. Este esențial să ne păstrăm credibilitatea în fața partenerilor europeni și a piețelor, iar asta înseamnă să ne respectăm angajamentele și să continuăm, cu aceeași disciplină, parcursul de consolidare fiscală’, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

El a menționat că a discutat, de asemenea, și cu Ioannis Tsakiris, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, despre proiectele României dezvoltate în parteneriat cu BEI și despre continuarea colaborării pentru investiții în infrastructură, energie și competitivitate.

‘Urmează sesiunile oficiale ECOFIN, cu teme importante pentru România: competitivitatea sectorului bancar, integrarea piețelor financiare, implementarea RRF, Semestrul European, impactul economic al războiului din Ucraina și coordonarea politicilor fiscale la nivel european. România este activă în aceste discuții și își susține pozițiile acolo unde deciziile europene pot influența direct accesul la finanțare, stabilitatea financiară, competitivitatea energetică, investițiile și modul în care ne construim creșterea economică în anii următori. Obiectivul este ca oportunitățile și instrumentele europene aflate acum în negociere să se transforme cât mai mult în proiecte, capital și dezvoltare pentru România’, a mai afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă, joi și vineri, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), organizată la Luxemburg, unde vor fi discutate provocările economice și financiare actuale, impactul evoluțiilor de pe piețele energetice și coordonarea politicilor fiscale la nivel european, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.