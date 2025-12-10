Nazare: România este interesată să dezvolte parteneriate public-private în domenii cheie

România este interesată să dezvolte parteneriate public-private în domenii cheie, în special pentru construcția de spitale noi și proiecte majore de infrastructură, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care s-a întâlnit marți, la Paris, cu reprezentanți ai unora dintre cei mai mari investitori și grupuri de business franceze.

”Întâlnire consistentă azi la Paris cu reprezentanți ai unora dintre cei mai mari investitori și grupuri de business franceze din tehnologie, telecomunicații, energie și apărare – companii care au deja o prezență importantă în România sau analizează extinderea investițiilor. Discuțiile au fost aplicate și concentrate pe subiecte concrete. Am subliniat investorilor francezi câteva elemente importante: accelerarea digitalizării ANAF și direcția de modernizare a administrației fiscale din România; direcția de stabilitate bugetară și principalii piloni de dezvoltare pe termen mediu; parteneriatele public-private (PPP), ca instrument real de accelerare a investițiilor”, a scris marți, pe Facebook, ministrul Finanțelor.

Acesta a subliniat că Franța are experiență solidă în PPP-uri, inclusiv în sănătate și infrastructură complexă, iar acest know-how este extrem de valoros pentru România.

”Am subliniat și în acest context că România este interesată să dezvolte parteneriate public-private în domenii cheie, în special pentru construcția de spitale noi și proiecte majore de infrastructură. Sunt zone unde nevoia de PPP este accentuată, iar capitalul privat poate completa eficient investiția publică. Franța are experiență solidă în PPP-uri, inclusiv în sănătate și infrastructură complexă, iar acest know-how este extrem de valoros pentru România. Vedem acest tip de parteneriate nu doar ca soluții de finanțare, ci drept oportunități de creștere, transfer de expertiză și livrare mai rapidă de servicii publice de calitate”, a a adăugat el.

Nazare a transmis că România rămâne deschisă ”investițiilor serioase, cu valoare adăugată”, iar dialogul cu mediul de afaceri francez confirmă interesul pentru ”proiecte concrete, bine structurate și predictibile”.