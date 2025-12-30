Nazare: România intră în 2026 cu finanţe publice mai bine echilibrate şi o bază sănătoasă pentru un buget responsabil

România intră în 2026 cu finanțe publice mai bine echilibrate, venituri în creștere și o bază sănătoasă pentru un buget responsabil și echilibrat anul viitor, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Execuția bugetară pe primele 11 luni din 2025, publicată azi (luni. n.r.) de Finanțe, arată că deficitul a scăzut cu 0,74 puncte procentuale sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 6,40% din PIB. Exact ceea ce am subliniat înainte de publicarea cifrelor oficiale: eficiența măsurilor luate în acest an se vede în rezultate concrete’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, reducerea deficitului înseamnă că statul cheltuie mai responsabil, se împrumută mai puțin și are mai multă stabilitate financiară. Acest lucru înseamnă costuri mai mici cu dobânzile, mai multă încredere din partea investitorilor și mai mulți bani disponibili pentru dezvoltare.

Ministrul Finanțelor a amintit și creșterea veniturilor bugetare, care au ajuns la aproape 592 miliarde lei, un avans de 13% față de 2024. ‘Este vizibilă accelerarea din ultimele luni, atât printr-o mai bună colectare, cât și datorită fondurilor europene mai multe atrase în economie’, a comentat Nazare.

În ceea ce privește cheltuielile, șeful de la Finanțe a arătat că ritmul de creștere s-a temperat față de anul trecut, iar cheltuielile de personal, ca pondere în PIB, sunt mai mici. Din vară, cheltuielile lunare de personal sunt chiar sub nivelul din 2024, a subliniat el.

‘În același timp, investițiile continuă să crească, cu peste 108 miliarde de lei alocate dezvoltării, infrastructurii și proiectelor finanțate din fonduri europene, cu 16,41% în plus față de aceeași perioadă a anului precedent. Este un semnal important de stabilitate și credibilitate la final de an. România intră în 2026 cu finanțe publice mai bine echilibrate, venituri în creștere și o bază sănătoasă pentru un buget responsabil și echilibrat anul viitor’, a mai scris ministrul Finanțelor.

Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB, după primele 11 luni ale acestui an, în scădere cu 0,74 puncte procentuale față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunțat, anterior, Ministerul Finanțelor.

Ținta de deficit bugetar pentru întregul an este de 8,4% din PIB, respectiv 159,8 miliarde lei.