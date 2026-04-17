Nazare: România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA

Oportunitățile de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte energetice majore, precum și importanța parteneriatului cu Statele Unite ale Americii au fost discutate într-o întâlnire cu directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Reîntâlnire cu Jarrod Agen, Directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă. Dialogul direct cu centrul de putere american confirmă că România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA. Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investițiile strategice și rolul României ca hub energetic regional. În mod concret, am abordat oportunități de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune’, a scris, joi, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finanțelor, după întâlnirea cu oficialul american.

Potrivit acestuia, Consiliul pentru Dominanță Energetică este o structură creată la nivelul Casei Albe pentru a accelera proiecte strategice, a reduce birocrația și a coordona instituțiile-cheie – de la energie și mediu până la comerț și politică externă. Funcționează ca un task force cu influență directă în administrația americană, iar Jarrod Agen este unul dintre actorii relevanți în definirea politicilor energetice ale administrației Trump.

‘În contextul actual, marcat de competiție globală pentru resurse și de necesitatea reducerii dependențelor strategice, întâlnirea are o miză majoră. România este foarte bine poziționată în acest context, cu unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice și capacitatea de a contribui la stabilitatea energetică a regiunii’, a precizat Alexandru Nazare.

El menționează că, din perspectiva Ministerului Finanțelor, prioritatea este ca România să valorifice această oportunitate prin atragerea de investiții, susținerea proiectelor strategice și consolidarea poziției de partener predictibil și competitiv.

‘Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administrației americane, este esențial pentru a transforma aceste oportunități în rezultate concrete pentru economia românească’, a mai arătat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, în Washington DC, Statele Unite ale Americii, în perioada 14 – 20 aprilie 2026.