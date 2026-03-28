Nazare: Un punct esențial este coordonarea strânsă între miniștrii de finanțe și miniștrii energiei în criza energetică

Un punct esențial este coordonarea strânsă între miniștrii de finanțe și miniștrii energiei, atât la nivel național, cât și european în privința crizei energetice, a afirmat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Acesta a participat la reuniunea Eurogrup în sistem videoconferință.

‘România trebuie să fie parte din efortul european pentru a limita impactul crizei energetice. Astăzi, în cadrul reuniunii Eurogrup, am discutat despre impactul noului șoc energetic și despre modul în care trebuie să răspundem coordonat la nivel european. Contextul actual este diferit față de 2022, atunci când prețurile la energie au atins niveluri record, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre. În intervenția mea am subliniat că, de această dată, trebuie să tratăm mult mai atent situația decât în 2022, pentru că circumstanțele sunt mai dificile și efectele pot fi mai profunde. Un punct esențial este coordonarea strânsă între miniștrii de finanțe și miniștrii energiei, atât la nivel național, cât și european’, a scris Nazare.

El a adăugat că a susținut ideea unei colaborări mai strânse între formatele ECOFIN și Consiliul miniștrilor energiei, pentru a ajunge la soluții comune și coerente în fața situației de criză.

Ministrul Finanțelor a precizat că, la nivel național, se lucrează intens la a doua etapă de măsuri pentru limitarea efectelor crizei carburanților.

‘La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea Ordonanței de Urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți. Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creșterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor și a cotațiilor internaționale’, a explicat Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că țara noastră acționează cu responsabilitate în această criză.

‘România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare, menținând în același timp traiectoria de consolidare fiscală și obiectivele bugetare asumate. În perioade de incertitudine, coordonarea și predictibilitatea sunt esențiale, iar soluțiile trebuie construite împreună, la nivel național și european’, a menționat ministrul.

Eurogrupul, creat în 1997, coordonează politicile economice și bugetare ale țărilor UE membre ale zonei euro.