Negociatorul ucrainean afirmă că a avut discuții ‘substanțiale’ cu Statele Unite

Reprezentanții Ucrainei au purtat discuții ‘substanțiale’ în Statele Unite cu emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele său, Jared Kushner, discuții care urmează să continue săptămâna viitoare, a afirmat duminică negociatorul ucrainean Rustem Umerov, citat de AFP.

‘Am avut discuții substanțiale despre dezvoltarea economică și un plan de prosperitate, precum și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina’, a declarat Umerov pe rețelele de socializare.

Aceste contacte urmează să continue în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția, a adăugat el.

