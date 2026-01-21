Netflix revizuiește oferta pentru activele Warner Bros

Netflix a anunțat marți o ofertă revizuită în numerar pentru achiziționarea activelor care includ studiourile de film și televiziune Warner Bros Discovery (WBD) și prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru a contracara oferta rivalei Paramount Skydance, transmite DPA.

Conform termenilor ofertei din decembrie, investitorii de la Warner Bros Discovery vor primi 23,25 dolari în numerar și aproximativ 4,50 dolari în acțiuni Netflix pentru fiecare acțiune WBD, ceea ce evaluează Warner la 27,75 dolari pe acțiune, sau aproximativ 72 de miliarde de dolari în capital propriu, și 82,7 miliarde de dolari dacă sunt incluse și datoriile.

Totuși, de când a fost anunțată prima dată tranzacția, acțiunile Netflix au scăzut cu aproape 15%.

Gigantul american de streaming Netflix oferă acum 27,75 dolari în numerar pentru fiecare acțiune WBD, în vederea achiziționării activelor. Analiștii apreciază că noua ofertă este favorabilă pentru investitorii Warner Bros Discovery.

‘Acordul revizuit de fuziune de marți ne aduce mai aproape de combinarea a două dintre cele mai mari companii din lume specializate în arta povestirii și mai mulți oameni se vor putea bucura de divertismentul preferat. Prin unirea cu Netflix, vom combina poveștile spuse de Warner Bros care au cucerit lumea de peste un secol și ne vom asigura că în viitor publicul va continua să se bucure de ele’, a afirmat David Zaslav, președinte și director general al Warner Bros Discovery.

Tranzacția se va finaliza după ce Warner Bros Discovery va încheia propusa scindare a canalelor sale de cablu, care includ CNN, TBS și TNT Sports în Marea Britanie.

Warner Bros Discovery continuă să sprijine oferta de preluare a Netflix în defavoarea ofertei rivale de la Paramount Skydance, care vrea să preia complet Warner, și a oferit 30 dolari în numerar pentru fiecare acțiune WBD.

‘Prin revizuirea ofertei noastre astăzi, subliniem ceea ce credem de mult timp: nu doar că tranzacția furnizează acționarilor o valoare ridicată, ci este în mod fundamental în beneficiul consumatorilor, al inovării, al creatorilor și stimulează creșterea’, a afirmat Greg Peters, co-director general al Netflix.

Conform analiștilor, cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care ‘Game of Thrones’, ‘DC Comics’ și ‘Harry Potter’, va înclina și mai mult balanța puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix, care și-a construit dominația fără achiziții majore sau o bibliotecă mare de conținut, și îi va permite să respingă concurența din partea Walt Disney și Paramount, susținute de familia Ellison.

Analiștii susțin că în spatele achiziției stă dorința Netflix de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor și filmelor de succes și de a se baza mai puțin pe studiouri externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor și caută noi căi de creștere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Acordul va fi analizat cu atenție de organismele de reglementare a concurenței din Europa și SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care deține HBO Max și se mândrește cu aproape 130 de milioane de abonați la streaming.

Paramount, condus de David Ellison, care a lansat războiul ofertelor cu o serie de oferte nesolicitate și are legături strânse cu administrația Trump, a pus la îndoială procesul de vânzare, într-o scrisoare în care susține că Netflix a fost tratat preferențial.