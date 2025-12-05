Netflix va cumpăra studiourile de film și divizia de streaming a Warner Bros Discovery

Gigantul american de streaming Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru preluarea studiourilor de film și televiziune Warner Bros Discovery, precum și prestigioasa divizie de streaming HBO Max contra sumei de 72 miliarde de dolari, transmite Reuters.

Aceasta este cea mai mare operațiune de consolidare din industria divertismentului de la preluarea Fox de către Disney, în 2019, cu suma de 71 miliarde de dolari.

Acordul anunțat vineri vine în urma unui război al ofertelor de câteva săptămâni, la finalul căruia Netflix a venit cu o ofertă de aproape 28 de dolari pe acțiune, eclipsând-o pe cea de aproape 24 de dolari pe acțiune lansată de Paramount Skydance pentru întregul grup Warner Bros Discovery, inclusiv pentru activele de televiziune prin cablu, care sunt programate să fie regrupate într-o entitate distinctă.

Acțiunile Warner Bros Discovery au închis ședința bursieră de joi la 24,5 dolari, ceea ce îi conferă companiei o valoare de piață de 61 de miliarde de dolari.

Cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care ‘Game of Thrones’, ‘DC Comics’ și ‘Harry Potter’, va înclina și mai mult balanța puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix, care și-a construit dominația fără achiziții majore sau o bibliotecă mare de conținut, și îi va permite să respingă concurența din partea Walt Disney și Paramount, susținute de familia Ellison.

Analiștii susțin că în spatele achiziției stă dorința Netflix de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor și filmelor de succes și de a se baza mai puțin pe studiouri externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor și caută noi căi de creștere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Acordul va fi analizat cu atenție de organismele de reglementare a concurenței din Europa și SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care deține HBO Max și se mândrește cu aproape 130 de milioane de abonați la streaming.

Paramount, condus de David Ellison, care a lansat războiul ofertelor cu o serie de oferte nesolicitate și are legături strânse cu administrația Trump, a pus la îndoială procesul de vânzare la începutul acestei săptămâni într-o scrisoare în care susține că Netflix a fost tratat preferențial.

Pentru a atenua îngrijorările legate de concentrarea pieței, Netflix a susținut în discuțiile privind acordul că o potențială combinație a serviciului său de streaming cu HBO Max ar aduce beneficii consumatorilor prin reducerea costului unei oferte la pachet. De asemenea, Netflix a informat Warner Bros Discovery că va continua să lanseze filmele studioului în cinematografe, în încercarea de a atenua temerile că acordul său ar elimina un alt studio și o sursă majoră de filme cinematografice, potrivit rapoartelor din presă.

Conform termenilor acordului, investitorii de la Warner Bros Discovery vor primi 23,25 dolari în numerar și aproximativ 4,50 dolari în acțiuni Netflix pentru fiecare acțiune Warner Bros Discovery, ceea ce evaluează Warner la 27,75 dolari pe acțiune, sau aproximativ 72 de miliarde de dolari în capital propriu, și 82,7 miliarde de dolari dacă sunt incluse și datoriile.

Acordul este așteptat să se încheie după ce Warner Bros Discovery își va separa divizia Discovery Global, într-o companie listată la bursă, o mișcare ce urmează să fie finalizată în al treilea trimestru al anului 2026.