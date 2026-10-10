Niculescu, despre aderarea României la OCDE: Tehnic vorbind, suntem gata, mai este un mic detaliu

Premierul desemnat, Luca Niculescu, negociator pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat, vineri, că România este ‘foarte aproape’ de intrarea în această organizație, menționând că mai este un ‘mic detaliu’ care trebuie rezolvat de un Guvern cu puteri depline.

El a spus că aderarea României la OCDE este proiectul său de ‘suflet’.

‘Suntem foarte aproape. (…) Este clubul țărilor dezvoltate din lume (…). În primul rând, sunt 38 de state în clipa de față, de pe mai multe continente, Europa, America de Nord, câteva din America de Sud, Australia, Noua Zeelandă, dar îți aduce mai multe investiții, îți aduce mai ales o guvernare mai bună, este cea mai bună școală de guvernare care există în lume. S-au făcut peste o sută de reforme în România în cadrul acestui proces de aderare. Și foarte important – și poate că acesta a fost unul dintre motivele pentru care domnul președinte Nicușor Dan s-a gândit la mine’, a afirmat Niculescu, la Digi 24, întrebat în legătură cu stadiul aderării țării noastre la OCDE.

El a arătat că a lucrat, împreună cu echipa de la Ministerul Afacerilor Externe, cu aproximativ toate partidele politice, cu toate instituțiile din România.

‘În clipa de față sunt opt state care aspiră să acceadă, să intre în OCDE, România este prima dintre ele care, practic, a arătat că a terminat procesul de aderare. (…) Tehnic vorbind, suntem gata. (…) Mai este un mic detaliu pe care trebuie să-l rezolvăm și pe care îl vom rezolva dacă vom avea Guvern, va fi ceva mai simplu. (…) Mai trebuie făcute niște eforturi și le vom face cu un Guvern cu puteri depline. (…) Dar ce vreau să spun este că România, atunci când vrea, poate’, consideră Luca Niculescu.

El a subliniat că instituțiile din România și partidele au contribuit la acest proces.

‘Deci, din opt țări, România e pe primul loc și asta au făcut-o instituțiile din România, care nu sunt întotdeauna foarte felicitate, au făcut-o partidele politice din România, pentru că, foarte sincer, dacă n-am fi avut sprijinul tuturor oamenilor politici, tuturor premierilor care au fost la putere în acești patru ani, tuturor partidelor din coaliție, Parlamentului României, unde există o comisie specială care făcea în așa fel încât proiectele de lege care aveau legătura cu OCDE să treacă, nu s-ar fi întâmplat asta. (…) Să privim partea plină a paharului, aș spune că partidele au știut despre ce este vorba, și-au dat seama că este un proiect de țară, așa cum a fost aderarea la NATO, așa cum a fost aderarea la Uniunea Europeană, și-au dat seama că acest lucru înseamnă bine, înseamnă mult bine pentru România, mult bine pentru români, și cred că de aceea ne-au sprijinit’, a mai spus premierul desemnat.