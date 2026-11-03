Niculescu: Relansarea economică, intensificarea investițiilor, păstrarea locurilor de muncă sunt în fruntea priorităților Guvernului

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat marți că relansarea economică, intensificarea investițiilor, păstrarea locurilor de muncă și crearea unora noi se situează în fruntea priorităților de pe agenda Guvernului pe care-l conduce.

Șeful Executivului a participat la evenimentul de lansare a ediției a III-a a ‘Barometrului Antreprenorilor care construiesc în România’.

‘Vreau să vă asigur de interesul major al Guvernului României în dezvoltarea acestui tip de parteneriat și al sprijinirii economiei (…) Trebuie ca economia să crească, nu vedem alternativă. (…) Încă de la preluarea mandatului, am organizat întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri românesc, cu cei ai mediului de afaceri străin, cu reprezentanții sindicatelor. Este important să vedem ce gândesc, ce preocupări au oamenii, cei care lucrează, pentru că viitorul nu se poate construi fără oameni, iar întreprinderile nu pot lucra fără oameni, deci este important să aflăm viziunea tuturor asupra construcției României’, a spus Luca Niculescu.

Referitor la cifrele prezentate în cadrul studiului, acesta a punctat că, după parcurgerea lor, a constatat că sunt unele care ar putea fi mai bune.

‘Ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a coborât de la peste jumătate în 2024, la doar o treime în prezent, am prefera să fie ceva mai bine și asta este și sarcina mea și a Guvernului pe care-l conduc, de a reda antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere. (…) Relansarea economică, intensificarea investițiilor sunt în fruntea priorităților de pe agenda Guvernului pe care-l conduc’, a afirmat Niculescu.

Păstrarea locurilor de muncă și crearea unor noi trebuie să reprezinte un efort comun, susținut atât de mediul de afaceri, cât și de Guvern sau de sindicate, a subliniat premierul.

‘Majoritatea firmelor, am văzut, intenționează să-și mențină personalul, asta este o veste bună, dar am văzut și că există mai multe firme care anticipează concedieri, decât cele care plănuiesc angajări. Deci, susținerea investițiilor și a activității economice înseamnă în mod direct protejarea familiilor și locurilor de muncă. Nu trebuie doar să le protejăm, trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite, mai ales pentru tineri. Pentru că, trebuie să o spunem, suntem țara din UE cu cea mai mare pondere a tinerilor până în 28 de ani care nu au un loc de muncă. Și aceasta este una dintre prioritățile Guvernului pe care-l conduc și voi discuta, am început deja discuții, cu ministrul Muncii și cu ministrul Finanțelor și cu alți miniștri din Guvernul României exact pentru a aborda această problemă. Problema nu e dacă discutăm sau nu discutăm, trebuie să facem ceva’, a completat acesta.

În același timp, el a transmis că predictibilitatea fiscală și stabilitatea politică sunt, la rândul lor, condiții obligatorii pentru dezvoltare.

‘Și acum, după aproape șase luni de instabilitate politică, avem un Guvern cu puteri depline, care va lucra la recâștigarea încrederii. Și apropo de recâștigarea încrederii, vreau să vă dau o veste bună: România a atras ieri 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital, este prima emisiune de euroobligațiuni de la instalarea noului Guvern. Cererea investitorilor vreau să vă spun că a fost dublă față de suma împrumutului, deci interesul pentru România a fost foarte mare. Pe scurt, este un semnal important de încredere în România și în capacitatea noastră de a ne respecta angajamentele’, a mai declarat Niculescu.

El a remarcat că din studiu reiese faptul că în pragul celor 20 de ani de la aderarea la UE, antreprenorii leagă dezvoltarea României de direcția europeană a țării.

‘Acesta e un lucru foarte important, patru din cinci antreprenori se declară proeuropeni, chiar și într-un climat economic dificil. Și astăzi, când avem un Produs Intern Brut triplat, peste 1.200 de kilometri de autostrăzi, infrastructură în plină dezvoltare, proces de aderare la OCDE aproape de final, avem toate motivele să ne pregătim pentru următorul model economic care să valorifice pe deplin oportunitățile de investiții și de intrări de capital’, a evidențiat șeful Guvernului.

Premierul a transmis la final că este un susținător al dezvoltării legăturilor cu Republica Moldova și al investițiilor românești în țara vecină.

‘Am cunoscut săptămâna trecută investitori români excepționali, așa cum avem și companii de peste Prut prezente în România. Este un drum foarte solid, pe care îl voi încuraja. Deci, cred că avem nevoie toți de un nou patriotism economic, construit pe baze pragmatice, europene, un veritabil parteneriat inteligent pentru prosperitatea României, în care antreprenorii români și investitorii străini își dau mâna și construiesc împreună – cu sprijinul și al autorităților, evident – dezvoltarea României’, a punctat Niculescu.