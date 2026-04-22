Nicușor Dan: Cine nu este în pas cu tehnologia va rămâne în urmă mai mult decât acum 20 de ani

Președintele Nicușor Dan a subliniat, marți, la evenimentul DeepTech Romania Forum, organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Creativității și Inovării, că în prezent economia nu poate exista fără tehnologie.

‘Cine nu este în pas cu tehnologia va rămâne în urmă mai mult decât rămânea acum 20 de ani’, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a detaliat că securitatea începe să depindă de tehnologie, iar cine nu investește în acest domeniu va pierde.

El a spus că, în contextul actual, al conflictelor din lume, ‘există o necesitate crescută a dezvoltării unei tehnologii’ care să îmbunătățească soluțiile de apărare.

Șeful statului a arătat că în acest domeniu există potențial, însă trebuie valorificat.

‘Esențial este să întărim colaborarea privatului cu publicul’, a mai afirmat el. Totodată, a adăugat că trebuie aflat ce nu funcționează în procesul de la cercetare la produsul finit și mai trebuie stabilit ‘cum poate statul român să ajute, cum poate diplomația românească să ducă niște firme, niște oameni pe o piață externă’.

În ceea ce privește finanțarea tehnologiei și cercetării, șeful statului a spus că există o întrebare la care trebuie un răspuns: ‘Cum facem să constituim un ecosistem care să aducă capital public și privat în zona de cercetare și inovare?’.

Președintele a abordat și problema educației, în special în domeniul științelor.

‘E cert că avem o problemă în sistemul de educație pentru că, dacă vorbim doar de zona științelor, nu facem suficient pentru ca ele să fie accesibile atât conceptual, cât și în aplicarea practică, la vârsta la care fiecare dintre elevi ajunge la ele. Evident că avem o problemă de capital, de lipsă a capitalului în economie, care afectează zona privată și din cauza mai multor factori, unii administrativi, vedem o descurajare a unor oameni care să rămână să lucreze în România. Toate aceste probleme trebuie rezolvate printr-o comunicare cât mai directă și cu un acord politic pe teme esențiale’, a spus Nicușor Dan.

El a pledat și pentru intensificarea promovării economice în străinătate, amintind că în toamnă vor fi numiți noi ambasadori în mai multe state.

‘Pentru septembrie, una din sarcinile importante ale diplomaților noștri va fi să ajute companiile românești’, a arătat el.

În discuția cu specialiștii, președintele a reiterat existența unui război hibrid și a avertizat că ‘amenințarea nu este suficient interiorizată în societatea noastră’.

Șeful statului a vorbit și despre colaborarea dintre România și Ucraina în domeniul industriei militare, în contextul Parteneriatului strategic dintre cele două țări.

‘Atâta timp și sunt optimist că va fi definitivat în SAFE pe 31 mai, din momentul acela, existând finanțare, o să existe garanția că lucrurile se vor întâmpla’, a afirmat Nicușor Dan.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a spus, la rândul său, că parteneriatul cu țara vecină ‘semnalează de la nivelul președintelui României și cu toată forța legitimității politice a președintelui României care este prioritatea cooperării noastre cu Ucraina’.

‘Vor reuși să își consolideze forța de descurajare doar acele state care vor putea absorbi din Ucraina soluțiile dovedite de Ucraina împotriva Rusiei’, a afirmat Lazurca.

Evenimentul DeepTech Romania Forum a reunit specialiști din domeniul tehnologiei, fondatori ai unor companii importante din industrie, precum și tineri cu rezultate remarcabile în știință și cercetare.