Nicuşor Dan: Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după reuniunea Consiliului European, că îşi doreşte ”ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo”. ”Sprijinul pentru domnul prim-ministru – evident, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară”, a menţionat el, în acest context. Nicuşor Dan a adăugat că exclude scenariul alegerilor anticipate. ”Dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a subliniat el.

Nicuşor Dan a fost întrebat, după reuniunea Consiliului European, dacă ia în calcul scenariul în care s-ar putea ajunge la rotativă cu un alt premier decât Ilie Bolojan sau premierul are în continuare sprijinul său.

”În primul rând că suntem într-o situaţie mai bună acum decât eram de dimineaţă. Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru – evident, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a replicat şeful statului.

El a afirmat, răspunzând unei alte întrebări, că exclude scenariul alegerilor anticipate.

”Da, eu îl exclud. Bineînţeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar, dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a subliniat Nicuşor Dan.

Preşedintele a subliniat că actuala configuraţie parlamentară este cea stabilită de români.

”Bineînţeles că noi toţi ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, ca în spaţiul public să existe şi exemple de lucruri bune pe care miniştrii le fac, dar, dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administraţie, cum au fost la sfârşitul anului trecut aşa-numita ordonanţă trenuleţ şi aşa mai departe, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens şi, legislativ, normativ, România progresează. Acesta e rezultatul configuraţiei parlamentare pe care românii au dat-o, şi cu această configuraţie mergem înainte”, a arătat el.

În ceea ce priveşte afirmaţia sa anterioară conform căreia promulgarea bugetului depinde şi de includerea prevederilor vizând aplicarea referendumului privind Capitala, el a răspuns că îşi menţine declaraţia.

”În varianta plecată de la Guvern nu era, dar, cu amendamentele pe care ştiu că partidele s-au înţeles, referendumul este aplicat. Adică, ca să fiu şi mai precis, referendumul are două componente. Impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul legii bugetului, şi aici referendumul este aplicat în urma amendamentului, şi mai este Codul Fiscal, dar ăsta, la un moment dat, o să ne uităm şi la el, care se referă la taxe şi impozite locale”, a explicat el.