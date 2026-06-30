Nicușor Dan: În situațiile anterioare era o așteptare rezonabilă că Guvernul trece; acum este o certitudine că nu trece

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți că în situațiile anterioare în care se discuta susținerea unui nou Guvern era o așteptare rezonabilă că va fi votat de Legislativ, dar ‘acum este o certitudine că nu trece’.

‘În situațiile anterioare, în care era o așteptare rezonabilă că Guvernul trece, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu partidele, acum este o certitudine că nu trece. Și nu vreau să facem un exercițiu de ‘hai să ne jucăm de-a prim-ministrul și de-a desemnarea Guvernului”, a spus șeful statului în cadrul unei declarații de presă.

El a transmis că ‘statul român funcționează, instituțiile funcționează, avem un Guvern care are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează’.

Președintele a subliniat că, ‘în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE’.

Nicușor Dan a participat la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România.