Nicușor Dan: România – pregătită să contribuie la eforturile de realizare și menținere a păcii în Ucraina și la obiectivul de descurajare a Rusiei

Președintele Nicușor Dan a participat, joi, în format de videoconferință, la reuniunea ‘Coaliției de Voință’ (Coalition of the Willing), context în care a afirmat că România este pregătită să contribuie la eforturile de realizare și menținere a păcii în Ucraina și la obiectivul de descurajare a Rusiei.

‘Cu toții am transmis astăzi un mesaj puternic de unitate, pregătire și mobilizare, activitatea noastră comună fiind concentrată spre obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina. România este pregătită să contribuie la eforturile de realizare și menținere a păcii în Ucraina și la obiectivul de descurajare a Rusiei. Continuarea sprijinului pentru Ucraina înseamnă asigurarea propriei noastre securități. Presiunea asupra Rusiei trebuie să continue, inclusiv prin sancțiuni ferme. România sprijină pe deplin adoptarea celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni cât mai curând posibil’, a scris Nicușor Dan, pe platforma X.

Reuniunea ‘Coaliției de Voință’ (Coalition of the Willing) a fost convocată de prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Keir Starmer, alături de președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, pe tema sprijinului pentru Ucraina.