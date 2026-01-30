Nicușor Dan spune că nu e rezonabil ca primarii să ceară mai mult decât au avut în 2025

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu este rezonabil ca primarii ‘să ceară mai mult decât au avut în 2025’, în condițiile în care, pe deficit, toată lumea a strâns cureaua.

Nicușor Dan a fost întrebat la Digi 24 dacă primarii sunt îndreptățiți să se teamă că o mare parte din taxele și impozite locale se vor duce la bugetul național.

‘Ești primar, ai promis niște lucruri în campanie, tot timpul vrei să faci ceea ce crezi tu că e bine pentru comunitatea ta. Însă eu cred că, și aici probabil că o să supăr niște primari, în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025. Noi avem o discuție pe cota din impozit pe venit și o discuție pe taxe și impozite locale care sunt majorate între 50% și 100%, să zicem 70%. Sau o parte din aceste impozite, așa cred eu că e corect, colectate local, vin la bugetul de stat, sau există o mică diminuare a cotei din impozitul pe venit. (…) Deși e justificat ca ei să vrea să facă lucruri, dar ăsta este un echilibru’, a spus șeful statului.