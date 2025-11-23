Nokia investeşte 4 miliarde de dolari în SUA pentru a accelera cercetarea şi producţia de tehnologii AI în telecomunicaţii

Nokia a anunţat vineri o investiţie de 4 miliarde de dolari în Statele Unite, vizând accelerarea dezvoltării tehnologiilor de conectivitate bazate pe inteligenţă artificială, relatează Reuters.

Grupul finlandez a precizat vineri că 3,5 miliarde de dolari din această sumă vor fi direcţionate către activităţi de cercetare şi dezvoltare, iar 500 de milioane vor fi investite în producţie şi cheltuieli de capital în state precum Texas, New Jersey şi Pennsylvania.

Nokia, care operează peste o duzină de locaţii în America de Nord şi deţine Bell Labs în New Jersey, a prezentat miercuri o nouă strategie axată pe simplificarea operaţiunilor şi extinderea rolului AI în reţelele de telecomunicaţii.

Anunţul vine după o avertizare de profit emisă în iulie, pe fondul tarifelor comerciale şi al unui dolar slab, într-un moment în care unele companii non-americane mută producţia în SUA pentru a reduce riscurile legate de comerţ.

Statele Unite nu au un mare producător intern de echipamente telecom, lăsând Nokia, Ericsson şi Samsung drept principale opţiuni pe piaţă.

Directorul general Justin Hotard, venit de la Intel la începutul anului, a declarat pentru Reuters că Nokia îşi concentrează activitatea în ţările care acordă prioritate tehnologiei occidentale.