Noul program de vize al Chinei ademenește talentele din sectorul tehnologic

Noul program de vize al Chinei, menit să atragă talentele din sectorul tehnologic extern, va fi prezentat săptămâna aceasta, o decizie menită să ajute Beijingul în rivalitatea sa geopolitică cu Washingtonul, după anunțul președintelui Donald Trump privind introducerea unor taxe de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, transmite Reuters.

Deși China nu se confruntă pe plan local cu un deficit de ingineri, programul face parte din eforturile Beijingului de a se promova ca o țară atractivă pentru investițiile și talentele externe, sporirea tensiunilor comerciale cu SUA înrăutățind perspectivele celei de-a doua economii mondiale.

China a luat măsuri pentru impulsionarea investițiilor externe și a turismului, deschizând mai multe sectoare investitorilor din afara țării și anunțând eliminarea vizelor pentru cetățenii din cele mai multe state europene, Japonia, Coreea de Sud și altele.

‘Simbolismul este puternic, în timp ce Statele Unite sporesc barierele, China le atenuează’, a apreciat avocatul american specializat în probleme de imigrație Matt Mauntel-Medici, referindu-se la noua categorie de vize din China, numită viza K, care va fi lansată miercuri.

Aceasta vizează tinerii absolvenți străini din domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) și permite intrarea în țară, rezidență și angajare fără a avea o ofertă de muncă.

Vizele H-1B permit lucrătorilor cu competențe specifice (oameni de știință, ingineri și programatori etc.) să lucreze în Statele Unite pentru o perioadă inițială de trei ani, care poate fi prelungită până la șase ani. În 2025, posturile ocupate în bănci prin intermediul acestor permise de muncă au fost mai ales în domeniul tehnologic (inginerie software, analiză cantitativă, știința datelor).

Decizia lui Trump a creat confuzie și frustrare în rândul companiilor care se bazau pe acest program pentru a aduce talente globale în diverse funcții.

‘Statele Unite cu siguranță și-au tras un glonț în picior cu vizele H-1B, iar momentul este extraordinar pentru viza K din China’, susține Michael Feller, analist șef la Geopolitical Strategy.

Și Marea Britanie, Germania, Noua Zeelandă și Coreea de Sud își fac reclamă ca destinații alternative pentru angajații calificați care acum se confruntă cu obstacole suplimentare pentru a ajunge în SUA.

Consiliul de Stat al Chinei nu a răspuns solicitărilor Reuters de a da mai multe detalii privind aspectele logistice și strategia de bază pentru viza K.

Limba este o altă barieră: cele mai multe companii tehnologice chineze operează în mandarină, limitând oportunitățile pentru cei care nu vorbesc chineză.

De asemenea, tensiunile politice dintre Delhi și Beijing ar putea reduce numărul solicitanților indieni de vize K pe care China ar fi dispusă să-i accepte, avertizează experții.

Eforturile Beijingului de recrutare a talentelor se concentrau în mod tradițional pe atragerea oamenilor de știință chinezi născuți în afara țării sau în teritoriile chineze de peste mări.

Eforturile recente includ subvenții pentru achiziționarea de locuințe, bonusuri de până la cinci milioane de yuani (702.200 dolari), care au stimulat revenirea oamenilor de știință chinezi născuți în SUA, în urma verificărilor sporite ale Washington asupra legăturilor cu China.